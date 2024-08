Le PM participe à la Journée traditionnelle de l'industrie chimique

Photo : VNA/CVN

Le discours commémoratif a souligné que l’industrie chimique vietnamienne a été fondée avec la création du Département général des produits chimiques le 19 août 1969, dans le but de répondre aux besoins de la défense nationale, de l’agriculture et des civils pendant la lutte intense du pays pour l’indépendance. En 2009, le Groupe chimique du Vietnam (Vinachem) a été créé. En 2023, le groupe a réalisé une recette de plus de 57.000 milliards de dôngs (2,28 milliards d'USD), avec des bénéfices atteignant près de 3.300 milliards de dôngs.

S’exprimant à cette occasion, le Premier ministre a adressé ses chaleureuses félicitations et a salué les réalisations obtenues et les efforts faits par l'industrie au cours des 55 dernières années, reconnaissant sa contribution significative au succès global du Vietnam dans l’édification et la défense nationales.

Pham Minh Chinh a également pris note des défis auxquels le secteur est confronté, notamment une gamme limitée de produits chimiques de haute technologie et de biens à haute valeur ajoutée, la dépendance de matières premières et d’intrants chimiques importés, une attention insuffisante accordée à la recherche scientifique, à l'innovation technologique et la concurrence et la pollution de l’environnement.

Il a souligné que le Parti et l'État reconnaissaient et donnaient la priorité au rôle important de l'industrie chimique et a exhorté Vinachem à renforcer son rôle en tant que pilier pour coordonner et exploiter la force collective du secteur pour mettre en œuvre des tâches et des solutions clés pour parvenir à un développement rapide et durable dans l’avenir.

Le Premier ministre a demandé à l'industrie d'examiner et de mettre en œuvre efficacement les résolutions et les conclusions du Parti, de l'Assemblée nationale et du gouvernement, tout en continuant à renforcer sa structure organisationnelle, en constituant une main-d'œuvre réduite et de haute qualité, en modernisant la gestion vers une gouvernance intelligente, en accélérant la transformation numérique et aussi de résoudre les problèmes existants.

Le dirigeant a également chargé Vinachem de diriger la recherche et les investissements dans de nouveaux domaines sur les tendances mondiales et de développer des industries émergentes telles que les semi-conducteurs et le stockage d'énergie.

Il a souligné l'importance d'améliorer la vie des travailleurs et de restructurer les intrants pour réduire les coûts en augmentant l'utilisation des produits nationaux et l'auto-production.

Il est également nécessaire que le groupe se coordonne avec les ministères, les localités et les entreprises publiques et privées concernés pour participer activement aux chaînes d'approvisionnement nationales et mondiales, a conclu le Premier ministre.

VNA/CVN