Poursuivre l’évaluation et la surveillance accrue de l'épidémie de variole du singe

Les autorités vietnamiennes ont renforcé de manière proactive la prévention et le contrôle de l'épidémie de variole du singe, en fournissant des instructions sur la surveillance et la prévention de la maladie, a déclaré le 22 août la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Pham Thu Hang, lors de la conférence de presse périodique dudit ministère à Hanoï.

Selon elle, le 19 août, le ministère de la Santé a envoyé une dépêche officielle aux comités populaires des villes et provinces du ressort central, à l'Institut central d'hygiène et d'épidémiologie, à l'Institut Pasteur et aux instituts de traitement des maladies infectieuses, leur demandant de renforcer la prévention et le contrôle de la variole du singe.

Le ministère leur a suggéré de continuer à appliquer strictement les instructions de la dépêche officielle N°680 en date du 1er août 2022 du Premier ministre sur le renforcement de la prévention et du contrôle de la variole du singe et d'autres instructions sur la surveillance et la prévention de cette maladie, a indiqué Pham Thu Hang.

Selon la dépêche officielle du Premier ministre, le Vietnam renforce la surveillance et la détection des cas suspects aux porte-frontières, dans les établissements médicaux publics et privés, a-t-elle poursuivi.

La porte-parole a estimé que les agences de santé et les organes compétentes se coordonnent avec les localités pour renforcer la communication sur les mesures de prévention et de contrôle de l'épidémie de variole du singe, mener les travaux de prévention et de contrôle de l'épidémie dans les localités, mettre à jour les plans et les scénarios de réponse.

Les agences de santé et de prévention et de contrôle des maladies continueront d'évaluer et de suivre de près la situation afin de prendre rapidement les mesures nécessaires, a-t-elle conclu.

