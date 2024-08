Hô Chi Minh-Ville

Unis pour bien organiser des activités bénévoles au Laos

>> Le président de l'Association d'amitié Laos - Vietnam apprécie la visite du président Tô Lâm

>> Stratégie ambitieuse de la ville de Thu Duc en matière de santé

>> La communauté vietnamienne du Laos organise la fête Vu Lan

Cet événement figure dans le cadre de la célébration du 62e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Laos (5 septembre 1962 - 5 septembre 2024), du 47e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération Vietnam - Laos (18 juillet 1977 - 18 juillet 2024), et des 20 ans d’organisation des activités bénévoles d’été de la jeunesse de Hô Chi Minh-Ville en République démocratique populaire lao (2004 - 2024). L'objectif est de promouvoir l’esprit de solidarité et d’amitié entre les jeunes des deux pays, de renforcer la mise en œuvre du programme de coopération au développement économique, culturel et social entre Hô Chi Minh-Ville et les provinces lao, et de soutenir les soins de santé pour les Lao en difficulté, conformément aux conseils du Président Hô Chi Minh : "Le Vietnam et le Laos, nos deux pays, notre amour est plus profond que la fleuve Rouge et le delta du Mékong".

Dans le cadre du programme de bénévolat au Laos en 2024, l’Union de la jeunesse communiste de Hô Chi Minh-Ville, l’Association de médecine orientale de Hô Chi Minh-Ville et l’Institut de pharmacie et de médecine traditionnelle coordonneront leurs efforts pour mettre en œuvre divers projets.

Ces projets comprendront le transfert de techniques médicales, ainsi que la formation des ressources humaines pour l’examen et le traitement médical en utilisant la médecine traditionnelle vietnamienne combinée à la médecine moderne, pour les maladies oncologiques, musculo-squelettiques, et digestives. Cette activité est prévue pour septembre 2024 dans les provinces d’Attapeu et de Champassak (Laos). Des activités visant à rendre visite et à offrir des cadeaux aux habitants, aux membres des syndicats, et aux jeunes des provinces de Champassak et d’Attapeu seront également organisées, ainsi que des consultations médicales gratuites, des traitements et la distribution de médicaments pour les personnes en difficulté, les syndicalistes, et les jeunes de la province d’Attapeu (de septembre 2024 à mars 2025, avec 500 personnes dans le district de Samakkhixay, province d’Attapeu).

Ces activités bénévoles pour soutenir les soins médicaux et de santé au Laos ont été menées par les jeunes de Hô Chi Minh-Ville depuis 20 ans. La signature de cet accord pour l’organisation conjointe des activités de volontariat d’été marque une nouvelle étape. Pour la première fois, non seulement les jeunes de la ville bénéficieront d’examens médicaux gratuits et de dons de médicaments, mais des techniques médicales seront également transférées directement au bénéfice des médecins laotiens. Les activités coordonnées entre les parties permettront de consolider et d’approfondir l’amitié particulière entre le Vietnam et le Laos, en particulier entre Hô Chi Minh-Ville et les provinces lao.

Texte et photos : Quang Châu/CVN