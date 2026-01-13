Delta du Mékong

Accélérer le développement de modèles agricoles durables, traçables et certifiés à l’international

Face aux effets croissants du changement climatique et aux exigences de plus en plus strictes des marchés d’importation, le Delta du Mékong s’oriente progressivement vers des modèles de production agricole durables, fondés sur l’agriculture biologique, la traçabilité des produits et l’obtention de certifications internationales telles que ASC, BAP et GlobalGAP.

Pour le Delta du Mékong, la transition vers des modèles de production agricole durables est considérée comme une orientation stratégique visant à accroître la valeur ajoutée, renforcer la compétitivité et assurer un développement durable du secteur agro-halieutique régional.

Le modèle riz–crevette certifié BAP à Cà Mau : une avancée majeure

Parmi les initiatives emblématiques figure le modèle de culture riz–crevette dans le district de Thới Bình, province de Cà Mau, récemment certifié Best Aquaculture Practices (BAP) par la Global Aquaculture Alliance. Il s’agit du premier modèle riz–crevette du Vietnam à obtenir cette certification internationale, marquant une étape importante dans la transition vers une agriculture écosystémique.

Mis en œuvre dans la commune de Biển Bạch Đông, le modèle regroupe plus de 300 ménages sur près de 700 ha. Le processus de production respecte strictement les critères relatifs à la protection de l’environnement, à la sécurité sanitaire des aliments, à la responsabilité sociale et à la traçabilité intégrale de la chaîne de production. Grâce à ces normes, les revenus des agriculteurs se sont nettement améliorés, atteignant 70 à 80 millions de dôngs par hectare et par an, un niveau supérieur à celui des pratiques traditionnelles.

Au-delà des bénéfices économiques, ce modèle contribue à réduire les émissions carbone et à préserver les sols et les ressources en eau, tout en s’adaptant efficacement à la salinisation croissante dans les zones côtières du delta.

Parallèlement, plusieurs provinces du Delta du Mékong développent des modèles d’aquaculture certifiés ASC, notamment dans l’élevage de crevettes et de pangasius. Ces modèles mettent l’accent sur la gestion environnementale des bassins, l’utilisation d’aliments conformes aux normes, ainsi que sur des systèmes de suivi et d’enregistrement numérique permettant une traçabilité transparente.

Selon les autorités sectorielles, la certification ASC facilite l’accès des produits aquatiques du delta à des marchés exigeants tels que ceux de l’Union européenne, des États-Unis et du Japon, où les critères environnementaux et sociaux sont déterminants. Elle constitue également un levier important pour la signature de contrats d’exportation à long terme, garantissant des débouchés plus stables aux producteurs.

Selon l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), le Vietnam occupe actuellement la première place mondiale en termes de production de pangasius certifié ASC, avec 58 fermes aquacoles conformes aux normes et une production de plus de 210.000 tonnes par an, exportée vers plus de 60 pays, dont des marchés particulièrement exigeants tels que les Pays-Bas, l’Allemagne, le Royaume-Uni et la Suisse.

La VASEP souligne que la certification ASC ne constitue pas seulement une norme technique, mais représente également un tournant stratégique permettant au secteur halieutique vietnamien de s’orienter vers un développement durable, respectueux de l’environnement, tout en répondant aux exigences de plus en plus strictes des marchés internationaux.

Le riz GlobalGAP à An Giang : rehausser les standards agricoles

Outre l’aquaculture, la province d’An Giang promeut activement des zones de production rizicole conformes au standard GlobalGAP, notamment dans les districts de Châu Phú et Tân Châu, avec une superficie annuelle de 400 à 600 hectares. Les agriculteurs participants appliquent des pratiques culturales sûres, réduisent l’usage des engrais chimiques et des pesticides, et tiennent des registres de production détaillés pour chaque parcelle, garantissant la traçabilité des produits.

Selon Nguyễn Sĩ Lâm, directeur du Service de l’agriculture et du développement rural d’An Giang, l’application des normes internationales telles que GlobalGAP et le renforcement de la traçabilité constituent des solutions clés pour accroître la valeur du riz local, réduire les coûts de production, protéger l’environnement et répondre aux exigences des marchés haut de gamme.

Les autorités locales soulignent que ce modèle permet non seulement de stabiliser et d’améliorer les prix du riz, mais aussi de transformer durablement les pratiques agricoles vers une production plus professionnelle et responsable.

Malgré les résultats encourageants, la généralisation des modèles certifiés dans le Delta du Mékong se heurte encore à plusieurs obstacles, notamment le coût élevé des certifications, la fragmentation des exploitations et les exigences techniques strictes. Toutefois, grâce à l’implication croissante des entreprises, des coopératives et au soutien des pouvoirs publics en matière de formation, de transfert technologique et de transition numérique, ces modèles durables devraient continuer à se développer.

Les expériences menées à Cà Mau, An Giang et dans d’autres provinces du delta montrent que la transition vers une agriculture durable n’est pas seulement une exigence du marché, mais aussi une voie incontournable pour assurer la résilience, la compétitivité et l’intégration du secteur agro-halieutique du delta du Mékong dans les chaînes de valeur mondiales.

