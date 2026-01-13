La Banque centrale vise une croissance du crédit de 15% en 2026

La Banque d'État du Vietnam (BEV) prévoit de maintenir la croissance du crédit dans l'ensemble du système bancaire à environ 15% en 2026, avec une marge de manœuvre pour l'ajuster en fonction de la conjoncture macroéconomique, des pressions inflationnistes et de la sécurité du système bancaire, dans le but de concilier soutien à la croissance et stabilité financière.

Selon un communiqué de presse de la BEV relatif à la gestion du crédit pour 2026, la politique monétaire continuera d'être mise en œuvre de manière proactive, flexible, opportune et efficace afin de contribuer à la stabilisation de la macroéconomie, de maîtriser l'inflation, de soutenir la croissance économique et de faire progresser la restructuration des banques soumises à des transferts obligatoires.

La Banque centrale a indiqué avoir annoncé publiquement, le 31 décembre, les principes d'attribution des quotas de croissance du crédit aux établissements de crédit pour 2026. L’allocation des marges de crédit est basée sur les résultats de notation et de classement des banques pour 2024, multipliés par un coefficient commun, dans le but d’encourager une gouvernance plus rigoureuse, des opérations plus sûres et une meilleure qualité du crédit.

La BEV continuera d’inciter les banques à privilégier les prêts aux activités de production et aux entreprises, aux secteurs clés et aux domaines prioritaires, ainsi qu’aux principaux moteurs de croissance de l’économie, tout en maintenant un contrôle strict des flux de crédit vers l’immobilier et d’autres secteurs potentiellement à haut risque afin de préserver la sécurité du système.

Garantir une liquidité stable sur le marché monétaire et maintenir le bon fonctionnement du système bancaire demeurent des priorités essentielles, contribuant à la stabilité macroéconomique globale, a déclaré la BEV.

Les établissements de crédit ont reçu pour instruction de mettre en œuvre rapidement des solutions de crédit conformément aux directives du gouvernement et de ses dirigeants. L’expansion du crédit doit être compatible avec la capacité de gestion des risques, la position de liquidité et la capacité de mobilisation de capitaux de chaque banque, tout en veillant à ce que les fonds soient utilisés aux fins prévues, que la qualité du crédit soit améliorée et que les créances douteuses soient maîtrisées.

Les banques sont tenues de renforcer leurs procédures d'évaluation du crédit, ainsi que leurs contrôles et inspections internes, afin de détecter et de corriger toute infraction aux pratiques de prêt.

La BEV a réaffirmé son engagement à suivre de près l'évolution du marché tout au long de l'année 2026 et à gérer la croissance du crédit de manière proactive et flexible, garantissant ainsi un approvisionnement suffisant en capitaux pour l'économie, tout en préservant la sécurité du système bancaire et en maîtrisant l'inflation.

