La confiance des entreprises européennes au Vietnam atteint son plus haut niveau

La confiance des entreprises européennes opérant au Vietnam a atteint son plus haut niveau en sept ans au quatrième trimestre 2025, signe d’une nette amélioration du climat des affaires malgré les tensions commerciales internationales persistantes, a indiqué la Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham).

Photo : Trân Viêt/VNA/CVN

L’indice de confiance des entreprises (BCI) d’EuroCham a progressé de 13,5 points par rapport au trimestre précédent, s’établissant à 80,0 points au quatrième trimestre 2025. Il s’agit de l’une des plus fortes hausses trimestrielles enregistrées depuis la création de l’indice en 2011. Ce niveau dépasse ceux enregistrés avant la pandémie de COVID-19 et l’escalade des tensions commerciales internationales.

L’enquête a été menée par DXL Research and Consulting auprès d’entreprises européennes de tous secteurs et de toutes tailles opérant au Vietnam.

D’après le rapport, 65% des répondants ont qualifié leur situation commerciale actuelle de positive, tandis que 69 % se sont montrés confiants quant à leurs perspectives pour le premier trimestre 2026.

Les conditions commerciales réelles ont également dépassé les attentes. Alors que seulement 56% des répondants interrogés au troisième trimestre anticipaient des conditions favorables au quatrième trimestre, ce chiffre a atteint 65%, témoignant d’une performance plus solide qu’anticipé.

Cette amélioration du climat des affaires reflète les performances macroéconomiques du Vietnam. Le produit intérieur brut a progressé de 8,46% au quatrième trimestre 2026, soit la plus forte croissance trimestrielle depuis 2007, un résultat supérieur aux prévisions des principales institutions internationales.

"Notre dernier indice de confiance des entreprises (BCI) confirme ce que beaucoup d’entre nous pressentaient", a déclaré Bruno Jaspaert, président d’EuroCham. Après des années de stagnation, l’atteinte du seuil de 80 témoigne d’une confiance désormais ancrée dans les résultats : usines en activité, commandes en cours et investissements réalisés. Nous assistons à une transformation structurelle majeure : le Vietnam se mue rapidement en un puissant moteur de croissance, en passe de figurer parmi les trois premières économies de l’ASEAN.

Perspectives solides à moyen terme

Au-delà des gains à court terme, les entreprises européennes sont très optimistes quant aux perspectives à moyen terme du Vietnam. Environ 88% des répondants se disent optimistes quant aux perspectives de leur organisation au Vietnam pour la période 2026-2030, dont 31% se qualifient de très optimistes.

Photo : Eurocham/CVN

Cet optimisme est conforté par les performances récentes : 60% des entreprises font état d’une amélioration de leurs résultats en 2025 par rapport à 2024, et 82% anticipent une nouvelle progression en 2026.

L’attrait du Vietnam est par ailleurs renforcé par un fort soutien de la part de ses pairs : 87% des répondants se disent prêts à recommander le pays à d’autres investisseurs étrangers, notamment aux grandes entreprises déjà bien implantées.

Les tensions commerciales mondiales demeurent un risque

Malgré des perspectives positives, les tensions commerciales mondiales continuent de peser sur l’activité des entreprises. En 2025, 42% des répondants ont fait état d’un impact négatif net de ces tensions, contre 24% qui ont constaté un impact positif et 34% qui ont déclaré n’avoir ressenti que peu ou pas d’effet.

Les PME étaient plus susceptibles de signaler des impacts négatifs, ce qui reflète leur plus grande exposition à la volatilité et leurs réserves financières plus limitées.

"Alors que les grandes multinationales tirent parti de leur taille pour investir massivement sur le long terme, les PME opèrent sans les mêmes mécanismes de protection contre les chocs externes. Les petites entreprises sont exposées de manière disproportionnée à la volatilité, ce qui les oblige à privilégier le chiffre d’affaires immédiat et leur survie plutôt que la forte expansion que l’on observe chez les grandes entreprises", a déclaré Xavier Depouilly, directeur général de DXL Research and Consulting.

Parmi les sources de tensions mondiales, les politiques tarifaires américaines et les différends commerciaux ont été les plus fréquemment cités (46% des répondants). Les principaux effets observés étaient la volatilité de la demande et l’incertitude des revenus, suivies par la hausse des coûts d’exploitation.

En réponse, 41% des entreprises ont déclaré avoir privilégié l’optimisation des coûts, tandis que 35 % ont accru leur recours aux technologies, à l’automatisation et à l’intelligence artificielle. Certaines entreprises ont diversifié leurs activités hors du Vietnam ou ajusté leurs plans d’investissement et d’expansion, même si 20% ont indiqué n’avoir apporté aucune modification à leurs opérations.

Malgré ces pressions, 56% des répondants ont déclaré que l’évolution de la situation mondiale les rendait plus optimistes quant aux perspectives d’implantation ou d’investissement au Vietnam.

Le Vietnam a clôturé l’année 2025 avec une croissance du PIB de 8,02%, soulignant ce qu’EuroCham a qualifié de fondamentaux économiques solides et de grande résilience.

Les difficultés administratives s’atténuent

La complexité administrative et l’incohérence réglementaire demeurent les principaux obstacles rencontrés par les entreprises, cités par 53% des répondants, ce qui représente toutefois une baisse de 12 points de pourcentage par rapport au trimestre précédent.

Parmi les autres préoccupations figurent le manque de clarté des réglementations, les procédures douanières, les barrières commerciales et les exigences en matière de visas et de permis de travail.

Les récentes initiatives de réforme, notamment la résolution 68 relative au développement du secteur privé, publiée en mai 2025, ont été accueillies favorablement dans le principe. La résolution vise à réduire la bureaucratie, à numériser les procédures et à faire évoluer la réglementation d’un système d’approbation préalable vers un système d’audit a posteriori.

Au quatrième trimestre, 25% des répondants ont déclaré avoir constaté une certaine amélioration de leur environnement opérationnel, tandis que 61 % n’ont signalé aucun impact notable à ce jour, ce qui reflète la phase initiale de mise en œuvre.

Les réformes numériques ont présenté des tendances similaires. Si 76% des répondants ont finalisé l’enregistrement de leur entreprise auprès du système VNeID, environ 24% ont signalé des difficultés persistantes, notamment parmi les entreprises à capitaux étrangers.

Perspectives pour 2026

Pour les 12 à 18 prochains mois, les entreprises européennes ont identifié l’investissement public et le développement des infrastructures comme des moteurs de croissance essentiels, notamment pour les secteurs de la construction, de la logistique, du commerce et des biens de consommation.

Pour 2026, les priorités stratégiques incluent le développement commercial et la diversification des portefeuilles, le recrutement et la fidélisation des talents, ainsi qu’un recours accru aux technologies, à l’automatisation et à l’IA pour améliorer la productivité et la compétitivité.

"Les réformes sont d’autant plus importantes que les entreprises en ressentent les effets au quotidien", a déclaré Bruno Jaspaert. "La direction prise est prometteuse et les entreprises recherchent désormais de la cohérence, de la prévisibilité et une mise en œuvre rapide".

Selon le président d’EuroCham, en 2026, l’EuroCham continuera de plaider pour la suppression des derniers obstacles rencontrés par ses membres et l’ensemble du monde des affaires au Vietnam.

"Grâce à nos actions prioritaires, nous nous engageons à impulser des changements réglementaires qui auront un impact concret, tant pour les PME que pour les multinationales", a conclu Bruno Jaspaert.

VNA/CVN