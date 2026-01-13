Vinh Long et Ehime boostent leur partenariat pour un développement économique durable

Le Comité populaire de la province de Vinh Long (Sud ) a officiellement signé, le 12 janvier, un protocole d’accord de coopération avec les autorités de la préfecture japonaise d’Ehime, scellant une nouvelle étape significative dans le renforcement de leurs relations bilatérales.

Lors de la cérémonie, le président du Comité populaire provincial, Trân Tri Quang, a mis en lumière les atouts compétitifs de Vinh Long, notamment en matière de développement des infrastructures industrielles, des énergies renouvelables, de l’agriculture, de la culture, du tourisme, ainsi que de l’éducation et de la formation. Les échanges économiques entre la province et ses partenaires japonais connaissent une dynamique soutenue, les exportations vers le Japon ayant dépassé 767 millions de dollars en 2025.

À ce jour, le Japon se classe au quatrième rang des investisseurs étrangers à Vinh Long, avec 15 projets représentant un capital total de 341,58 millions de dollars.

Trân Tri Quang a souligné que cet accord s’inscrit dans le prolongement des résultats concrets issus de la coopération antérieure entre la préfecture d’Ehime et l’ancienne province de Bên Tre, tout en ouvrant une nouvelle phase de partenariat, en adéquation avec la taille, le potentiel et l’orientation de développement de Vinh Long.

Il s’est dit convaincu que, s’appuyant sur le partenariat stratégique intégral Vietnam – Japon établi en 2023, ainsi que sur la confiance mutuelle et la volonté politique des deux parties, la coopération entre les deux localités gagnera en profondeur, en substance et en efficacité. Les axes prioritaires englobent désormais la formation des ressources humaines, l’agriculture de haute technologie, la transformation agroalimentaire, la logistique, le tourisme et les échanges culturels.

De son côté, Tokihiro Nakamura, gouverneur de la préfecture d’Ehime, a rappelé les résultats positifs obtenus à la suite de la signature du protocole d’accord de coopération économique entre Ehime et Bên Tre en août 2022, notamment dans l’application de technologies d’économie d’énergie, le développement des énergies renouvelables, le traitement des déchets, la gestion de la pollution de l’eau dans l’aquaculture et l’envoi de stagiaires techniques.

Il a exprimé sa confiance quant au fait que ce nouveau mémorandum permettra d’élever le niveau des relations bilatérales, tout en ouvrant la voie à de nouveaux projets d’investissement direct dans les zones industrielles de Vinh Long.

Les deux parties sont convenues de promouvoir le développement économique par l’édification et le renforcement d’une coopération économique durable, axée sur le commerce, l’industrie, l’investissement, la technologie et la formation des ressources humaines, afin de soutenir la croissance économique et les échanges culturels entre les deux localités.

Aux termes de l’accord, Vinh Long et Ehime s’engagent à organiser divers programmes et activités, tels que des échanges entre entreprises, des conférences de mise en relation commerciale, des séminaires technologiques, ainsi que des réunions et conférences thématiques, en vue de créer et d’élargir les opportunités d’affaires.

Les deux localités accorderont une attention particulière au renforcement de la coopération dans les domaines d’intérêt commun, notamment l’industrie de transformation des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques, ainsi que l’adaptation au changement climatique.

En outre, les deux parties intensifieront leur coordination et leur coopération dans le domaine de la main-d’œuvre, en particulier par l’envoi de stagiaires techniques, contribuant ainsi à soutenir une croissance économique durable et équilibrée des deux régions.

