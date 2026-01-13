Le PM exhorte à refroidir les prix de l’immobilier en ligne avec les revenus

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté, mardi 13 janvier, les autorités à maîtriser les prix de l’immobilier commercial, notamment ceux des appartements, soulignant que les prix devraient mieux refléter le niveau de revenu des ménages, la conjoncture économique et les fondamentaux du marché.

S’exprimant lors de la 5e réunion du Comité central de pilotage de la politique du logement et du marché immobilier, qui s’est tenue virtuellement avec les 34 villes et provinces, il a félicité les ministères, les agences et les autorités locales pour leur application rigoureuse des résolutions, conclusions et directives du Comité central du Parti, du Politburo et du Secrétariat du Comité central du Parti, de l’Assemblée nationale et du gouvernement.

Les efforts déployés pour accroître l’offre de logements et gérer le marché immobilier ont été menés avec une grande détermination, des priorités claires et une attention particulière portée aux tâches clés.

Le chef du gouvernement a demandé de finaliser le cadre juridique et de lever les obstacles réglementaires et d’aménagement, de débloquer les réserves foncières, de simplifier les procédures administratives et de créer des fonds pour le logement et des centres de transactions immobilières.

Réaffirmant que "toutes les politiques de logement doivent être centrées sur les citoyens, ces derniers étant au cœur des préoccupations et les premiers bénéficiaires, sans laisser personne de côté", il a souligné que le logement est un besoin humain fondamental et un pilier de la politique de protection sociale et constitue également un facteur clé de la stabilité sociopolitique et du développement durable du pays.

Soulignant l’impératif de garantir un logement sûr et stable, en particulier pour les groupes vulnérables, le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé à un changement radical de mentalité, passant d’un contrôle administratif vertical à une véritable orientation vers le service public, la satisfaction du public étant le critère ultime de réussite.

Les entreprises jouent un rôle crucial dans la concrétisation de ces aspirations, tandis que l’État doit agir comme un facilitateur qui définit les orientations, oriente le développement et garantit l’équité, a-t-il déclaré.

Photo : VNA/CVN

Des tâches spécifiques ont également été assignées aux ministères, au Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et aux collectivités locales.

Les entreprises ont été invitées à continuer de faire preuve d’un sens aigu des responsabilités en s’engageant activement et de manière proactive dans des projets de logements sociaux et de logements locatifs abordables, guidées par un esprit de solidarité nationale et de responsabilité partagée, avec des intérêts harmonisés et des risques partagés. De tels efforts contribueraient à un marché immobilier plus sain, plus stable et plus durable.

Le dirigeant a exhorté les ministères, les agences et les collectivités locales à exercer leur plus grande responsabilité et à agir avec la plus grande détermination politique, le plus grand engagement, la plus grande empathie et la plus grande solidarité, afin de garantir à chaque citoyen l’accès à un logement convenable, des conditions de vie stables et la possibilité de contribuer au progrès national.

Les prix des appartements ont augmenté de 20 à 30% par rapport à 2024. Les villas et maisons individuelles ont connu des hausses de prix de 10 à 20%, tandis que les prix des terrains ont grimpé de 20 à 25%.

En 2025, les autorités nationales ont approuvé les plans d’investissement de 428 projets de logements commerciaux, pour un capital total estimé à environ 3,8 billiards de dôngs. Des permis de construire ont été délivrés pour 164 nouveaux projets, représentant environ 53.000 appartements, maisons et terrains, tandis que 208 projets ont été achevés, livrant plus de 49.000 logements.

Par ailleurs, plus de 103.000 logements sociaux ont été achevés à l’échelle nationale, dépassant l’objectif annuel de 3%, 20 localités ayant atteint ou dépassé leurs quotas.

VNA/CVN