Lancement du Portail juridique national : un outil au service des citoyens et des entreprises

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a clairement énoncé l'ambition de cette plateforme : devenir une source officielle, une adresse fiable, un espace d'interaction intelligente et un outil indispensable tant pour les citoyens que pour les entreprises.

Ce portail se positionne comme une passerelle officielle et centralisée, conçue pour offrir au public et aux entreprises un accès simplifié et transparent aux informations et conseils juridiques. Il vise à améliorer considérablement la transparence, l'accessibilité et l'efficacité des services juridiques au Vietnam.

Une de ses caractéristiques majeures est l'intégration de la base de données juridique nationale à la plateforme d'identification numérique VNeID. Cette synergie facilite un accès bidirectionnel aux informations officielles, encourage activement les retours du public, et contribue à renforcer la sensibilisation et les capacités juridiques des acteurs économiques du pays.

Développé avec des technologies de pointe, notamment l’intelligence artificielle et le multilinguisme, il propose des fonctionnalités telles que la recherche d’informations juridiques, des réponses aux questions posées par les citoyens et les entreprises ainsi que la réception et le traitement numériques des retours et des pétitions relatifs aux textes juridiques.

Après avoir assisté à des démonstrations et expérimenté personnellement les fonctionnalités du portail, le Premier ministre a exprimé son ambition de longue date de mettre en place un outil juridique numérique complet. Il a souligné que ce lancement représentait une étape importante dans la construction d’un État de droit socialiste, et dans l'accélération du développement d’un gouvernement numérique, moderne, transparent et centré sur les citoyens et les entreprises.

Le portail est appelé à jouer un rôle clé dans la levée des obstacles juridiques. Il permettra à l’administration de passer d’une posture passive à une approche proactive en matière de services juridiques, favorisant ainsi le développement du gouvernement numérique, de la société, de l’économie et des citoyens. Il contribuera également à réduire les coûts de conformité et à faire gagner du temps et des efforts aux usagers.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a félicité le ministère de la Justice pour sa détermination, sa coordination rapide et la mise en œuvre efficace du portail, répondant pleinement au mandat confié.

Évoquant les priorités stratégiques du pays, il a rappelé les "quatre piliers" définis par les résolutions du Bureau politique : les avancées scientifiques et technologiques, l’innovation et la transformation numérique ; l’intégration internationale dans le nouveau contexte ; le développement de l’économie privée ; et la réforme juridique pour répondre aux exigences d’une nouvelle ère.

Pour garantir l’efficacité du portail, le Premier ministre a demandé au ministère de la Justice de poursuivre l’amélioration des fonctionnalités et de l’étendue de la base de données, en assurant une mise à jour régulière du contenu afin de maintenir un référentiel juridique riche, précis et actualisé en temps réel. Il a insisté sur la nécessité d’une interface intelligente et conviviale, d’un fonctionnement sécurisé et fluide et de données "exactes, complètes, propres et à jour".

Les ministères, agences et autorités locales ont été invités à jouer un rôle actif en contribuant au portail, en mettant à jour leurs données, en désignant des points focaux pour collaborer avec le ministère de la Justice, et en répondant promptement aux questions juridiques et aux retours relevant de leur compétence.

Un appel a été lancé aux médias pour qu'ils redoublent d'efforts afin de faire connaître les objectifs, les fonctionnalités et les avantages du portail, assurant ainsi son utilisation généralisée et son exploitation efficace.

Afin que le portail devienne "un outil véritablement utile à tous", le Premier ministre a encouragé tous les fonctionnaires et agents publics à s'y engager pleinement. Il a également incité le monde des affaires et la population à explorer et à utiliser activement les services proposés.

Enfin, il a insisté sur le développement multilingue du portail et la mise en place d'un système de suivi des résultats pour évaluer son impact.

Appelant les autorités et le secteur privé à faire part de leurs retours pour améliorer le portail, le Premier ministre a assuré que le gouvernement resterait à l’écoute et s’engagerait à faire évoluer continuellement le système.

Il a conclu en réaffirmant son ambition de faire du Portail juridique national un symbole d’un système juridique dynamique, moderne et au service de la nation et du peuple.

VNA/CVN