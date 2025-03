Qu’attendent les Vietnamiens en matière de tourisme numérique ?

Dans un contexte où le développement technologique façonne les expériences touristiques, la commodité et l’efficacité restent les priorités absolues pour de nombreux touristes vietnamiens, tant lors de leurs voyages dans et hors du Vietnam. Parallèlement, les nouvelles tendances mondiales influencent également leurs besoins en matière d’expériences touristiques.

Un récent rapport de The Outbox Company, une société d’études de marché touristique leader dans la région Asie-Pacifique, révèle que, parmi les services de tourisme numérique en cours de développement au Vietnam et dans le monde, la flexibilité, la popularité et l’amélioration du système de paiement international sont les plus attendues.

L’enquête montre que 72% des personnes interrogées souhaitent que les établissements proposant des services d’hébergement, de restauration, de shopping, entre autres, disposent de solutions de paiement fluides. La demande de transactions dématérialisées, de portefeuilles électroniques et de méthodes de paiement alternatives pendant leurs voyages est également de plus en plus forte.

La technologie de réalité virtuelle (VR) devient de plus en plus populaire dans les sites historiques et culturels, les musées, entre autres au Vietnam. Elle permet aux utilisateurs de s’immerger directement, de revivre des images historiques, d’écouter des histoires du passé et d’avoir une vue d’ensemble de l’espace de visite.

Les résultats de l’enquête montrent que 60% des touristes vietnamiens participant à l’enquête s’attendent à ce que la technologie de réalité virtuelle joue un rôle important dans leur voyage de découverte. En conséquence, les personnes ayant déjà voyagé à l’étranger (touristes outbound) sont légèrement plus intéressées (63%) que celles qui voyagent uniquement à l’intérieur du pays (58 %). Ces chiffres reflètent en partie le fait que le groupe de clients outbound est plus familier avec les expériences numériques avancées.

Par ailleurs, l’agent intelligent, un assistant numérique de l’industrie du tourisme, est considéré comme un outil précieux qui peut aider les clients en temps réel. De la personnalisation des expériences touristiques à la gestion efficace des entreprises, cette solution technologique se généralise progressivement à l’ère numérique.

Cependant, il existe un écart important dans la demande d’utilisation des agents intelligents entre les voyageurs vietnamiens voyageant dans le pays et les Vietnamiens à l’étranger. Parmi les touristes ayant déjà voyagé à l’étranger participant à l’enquête de The Outbox Company, 51% ont indiqué qu’ils souhaitaient utiliser des agents intelligents pour les activités de découverte de destinations. En revanche, seuls 41% des touristes vietnamiens dans le pays suivent cette demande.

Pour le groupe de clients outbound, l’accès hors ligne aux cartes et aux outils de traduction est considéré comme extrêmement important. Jusqu’à 65% d’entre eux s’attendent à ce que cette technologie soit mise à jour et améliorée, contre 52% des touristes vietnamiens voyageant dans leur pays. Cet écart considérable reflète le fait que les touristes vietnamiens voyageant à l’étranger sont confrontés à davantage de défis en termes de barrières linguistiques et de niveau de connectivité. Par conséquent, la possibilité d’accéder aux cartes et aux applications de traduction même en étant hors ligne est devenue un besoin essentiel.

De plus, les nouvelles technologies, telles que les cartes électroniques RFID et les assistants robotiques, suscitent l’intérêt de certains touristes. Cette tendance indique que les visiteurs vietnamiens à l’étranger rencontrent souvent des problèmes dans les aéroports et les hôtels du monde entier. Par conséquent, ils ont besoin de solutions de voyage intelligentes et ont tendance à les utiliser davantage que les voyages vietnamiens dans le pays.

La technologie basée sur l’expérience de voyage

Aujourd’hui, les touristes privilégient souvent l’utilisation de produits technologiques pratiques pour enrichir leur expérience de voyage. Ces produits comprennent des cartes de navigation, des outils de reconstitution d’espaces virtuels et des systèmes de paiement électronique.

En particulier, les personnes qui ont visité de nombreux pays à travers le monde ont souvent des attentes plus élevées en matière d’application de la technologie aux services touristiques. En effet, l’exposition à diverses solutions technologiques dans de nombreux pays influencera leurs habitudes d’exploration lorsqu’ils arriveront dans de nouvelles régions. Ils imposeront également des normes strictes en matière de qualité de service et d’activités appropriées tout au long du voyage.

The Outbox Company estime que les touristes vietnamiens adoptent des expériences de tourisme numérique à différents niveaux. Cette capacité d’adoption est basée sur leur expérience de visite de destinations internationales.

En conséquence, les solutions de paiement flexibles (telles que les transactions dématérialisées, les portefeuilles électroniques, entre autres) sont la priorité absolue des touristes vietnamiens. Ce besoin urgent exige que les fournisseurs de services de voyage, de shopping et de restauration mettent à jour et améliorent leurs services.

Parallèlement, les attentes à l’égard de l’application de la technologie de réalité virtuelle (VR) et des agents intelligents aux produits annoncent également un passage des méthodes de voyage traditionnelles à la tendance des expériences numériques et immersives des touristes nationaux. Beaucoup les ont utilisés pour planifier des voyages et les exploiter tout au long du processus de déplacement.

Le groupe de Vietnamiens voyageant fréquemment à l’étranger a de plus en plus besoin d’outils de traduction, d’applications fournissant des cartes hors ligne et de bagages intelligents. Ces solutions sont conçues pour faciliter la mobilité, rendant le voyage d’exploration des destinations internationales plus fluide et plus facile.

