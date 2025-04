Le vietnamien FPT et le Chelsea partenarisent sur la transformation numérique

Photo : DNCC/CVN

"Devenir partenaire officiel du Chelsea FC marque un chapitre passionnant dans l’expansion mondiale de FPT", a déclaré Pham Minh Tuân, PDG de FPT Software et vice-président exécutif de FPT Corp.

"Ce partenariat reflète non seulement notre engagement commun envers l’excellence, mais met également en valeur le pouvoir transformateur de la technologie pour améliorer les performances et créer des expériences inoubliables", a-t-il indiqué.

Ce partenariat, annoncé jeudi 10 avril, leur permettra d’adopter des technologies avancées telles que l’intelligence artificielle et l’analyse de données sur les marchés britannique et mondial.

FPT a déclaré que cette collaboration devrait aider le Chelsea à mettre en œuvre une stratégie globale de transformation numérique. Des technologies clés telles que l’IA, le big data et le cloud computing seront utilisées pour créer des expériences plus immersives pour les supporters, à Stamford Bridge et sur les plateformes numériques.

Elle fournira également des services de conseil, de conception et de mise en œuvre pour accompagner les Blues dans leur croissance internationale et renforcer les liens avec leurs supporters internationaux grâce à l’innovation numérique.

Le président commercial du Chelsea Football Club, Todd Kline, a salué l’essor rapide du Vietnam en tant que pôle numérique mondial, affirmant que cela démontre la force et les capacités du peuple vietnamien.

"L’expertise de FPT en matière de systèmes d’entreprise de base, d’intelligence des données et d’IA en fait le partenaire idéal pour propulser le Chelsea FC dans cette nouvelle ère", a-t-il ajouté.

Fondée en 1988, FPT a été le moteur de l’essor technologique du Vietnam au cours des trois dernières décennies.

Mark Scrivens, PDG de FPT Software Royaume-Uni, a déclaré : "Notre engagement indéfectible envers le marché britannique nous pousse à mettre en œuvre des innovations de pointe, notamment l’analyse de données et l’intelligence artificielle, qui bénéficieront au Chelsea FC, à ses supporters et à la communauté au sens large".

"En tirant parti de ces technologies, nous souhaitons améliorer les performances sur le terrain, offrir une expérience Chelsea FC personnalisée et immersive, et favoriser une communauté plus forte et plus connectée en dehors du terrain", a-t-il indiqué.

VNA/CVN