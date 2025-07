Nécessité de définir clairement les objectifs généraux et les percées stratégiques

Le leader du Parti a souligné l'importance particulière du 12 e plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam, convoqué près de trois mois plus tôt que prévu. Cette anticipation reflète l'esprit de proactivité, d'urgence et de responsabilité élevée du Parti dans la préparation globale et rigoureuse des contenus qui seront soumis au XIV e Congrès national du Parti.

Lors du 12e plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam (XIIIe mandat) qui s'est solennellement ouverte le 18 juillet à Hanoï, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a appelé à définir clairement les objectifs majeurs et les percées stratégiques du prochain mandat, axés sur le développement rapide et durable, fondé sur l'innovation, les sciences et technologies et la transition numérique ; le perfectionnement de l'institution économique de marché à orientation socialiste ; la modernisation de l'administration publique ; l'édification d'un État de droit socialiste fondé sur la discipline et le progrès.

D'importantes orientations sur la défense de la souveraineté, la garantie de la stabilité socio-politique, l'édification d'une défense nationale de tout le peuple, la sécurité dans le nouveau contexte, et l'intégration internationale seront également abordées.

L'ensemble du système administratif est en cours de réorganisation, avec pour objectif de moderniser l'appareil, d'améliorer la qualité de la gouvernance, de réduire les échelons intermédiaires, et de rapprocher l'administration des citoyens afin de mieux les servir. Il s'agit d'une percée majeure dans la réorganisation de l'appareil politique, illustrant la ferme volonté du Parti d'instaurer un système de gouvernance moderne, intègre, rationalisé et centré sur le citoyen, a-déclaré Tô Lâm.

Il a également salué le fort soutien, la réponse positive et la profonde confiance des différentes couches de la population envers les grandes orientations et les décisions stratégiques de portée historique.

Le secrétaire général du Parti a souligné l'importance cruciale de l'orientation du travail du personnel du Comité central du Parti pour le 14e mandat, affirmant que ce facteur serait décisif pour le succès de l'ensemble du mandat. Les cadres doivent répondre aux critères établis, faire preuve de fermeté politique, de pensée novatrice, d'intégrité morale et placer l'intérêt national au-dessus de tout.

Concernant le travail d'édification du Parti, il a invité à concentrer les contributions sur l'orientation et les tâches pour le prochain mandat, en mettant l'accent sur le modèle d'organisation et la capacité des cadres dans le cadre de l'administration locale à deux niveaux. Il a mis l'accent sur le travail d'inspection, de supervision et de discipline du parti, ainsi que sur les recommandations visant à modifier de manière synchrone le système de réglementation du travail du personnel.

Le dirigeant a également appelé à améliorer le système juridique national en adéquation avec le nouveau modèle de développement, en supprimant les obstacles afin de favoriser un pays riche, puissant, démocratique, équitable et civilisé.

Tô Lâm a proposé de fusionner trois rapports principaux en un seul rapport politique à présenter au XIV e Congrès national du Parti.

Il a exhorté à continuer d'apporter des avis au Comité central sur le travail de gestion et de fonctionnement du modèle d'administration locale à deux niveaux qui est en cours de mise en œuvre, en tenant compte des réalités locales.

Enfin, le secrétaire général du Parti a appelé chaque membre du Comité central à faire preuve de responsabilité, d'objectivité et de transparence, en mettant l'intérêt national au premier plan. Il s'est dit confiant que le 12e plénum du Comité central poserait une base solide pour le succès du XIVe Congrès du Parti.

