Cérémonie d'annonce de la mise en place du modèle d'administration locale à deux niveaux

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté ce lundi 30 juin à la cérémonie pour annoncer la résolution et la décision des autorités centrales et locales sur la fusion des unités administratives provinciales et communales ; la fin du fonctionnement des unités administratives de district, la création d'organisations du Parti, la nomination des Comités du Parti, des Conseils populaires, des Comités populaires et des Comités du Front de la Patrie du Vietnam des villes, communes, quartiers et zones économiques spéciales de la ville de Hai Phong (Nord).

En application des résolutions et décisions du Comité central du Parti et de l'Assemblée nationale, la ville de Hai Phong et la province de Hai Duong ont fusionné pour former la nouvelle ville de Hai Phong, qui compte 114 unités administratives communales. Elle s'étend sur une superficie naturelle de plus de 3.194 km² et compte plus de 4,66 millions d'habitants.

Photo : VNA/CVN

L'organisation des unités administratives locales offre de grandes possibilités de promouvoir le potentiel et les atouts du pôle de croissance nord du páy, de promouvoir le développement socio-économique, d'améliorer les conditions de vie de la population et d'affirmer la place importante de la nouvelle ville de Hai Phong dans le processus de développement du pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a remis les résolutions et les décisions concernant les et individus concernés. Selon lesquelles, Lê Tiên Châu, membre du Comité central du Parti et secrétaire du Comité du Parti de la ville de Hai Phong (ancien), occupe le poste de secrétaire du Comité du Parti de la nouvelle ville de Hai Phong ; Lê Van Hiêu, secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti et président du Conseil populaire provincial de Hai Duong, occupe le poste de président du Conseil populaire de la ville de Hai Phong ; Lê Ngoc Châu, président du Comité populaire provincial de Hai Duong, occupe le poste de président du Comité populaire de la nouvelle ville de Hai Phong.

S'exprimant à cette occasion, le Premier ministre a souligné que la cérémonie d'annonce des résolutions et décisions sur l'organisation des collectivités locales à deux niveaux était un événement historique important.

Une étape historique majeure

La fusion de la province de Hai Duong et de la ville de Hai Phong revêt une importance stratégique et constitue une étape historique majeure. Elle ouvre un nouveau chapitre pour le développement de la localité et du delta du fleuve Rouge, a dit le chef du gouvernement. Il a demandé aux autorités municipales de se mettre immédiatement au travail, de stabiliser la structure organisationnelle, d'améliorer la qualité des cadres et fonctionnaires pour bien assumer leurs nouvelles tâches..

Il leur a également demandé de garantir les conditions essentielles au fonctionnement efficace, efficient, harmonieux et ininterrompu des organismes et unités et la fourniture de services publics aux citoyens et aux entreprises ; de poursuivre la transformation numérique, de simplifier les procédures administratives, de fournir des services publics en ligne de haut niveau et de garantir les soins de santé publique, l'éducation et la formation. Il a notamment demandé à la ville de se concentrer sur le développement socio-économique et d'assurer la défense et la sécurité nationales.

Immédiatement après la cérémonie d'annonce, le Premier ministre Pham Minh Chinh est venu inspecter le fonctionnement de l'appareil local dans le quartier de Hông An.

VNA/CVN