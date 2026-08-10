Décès de Xaysomphone Phomvihane

Les dirigeants vietnamiens rendent hommage à un ami proche du Vietnam

Dans le registre de condoléances, les dirigeants vietnamiens ont exprimé leur profonde tristesse face au décès de Xaysomphone Phomvihane, le qualifiant de dirigeant d'exception et dévoué du Laos. Ils ont souligné que le camarade Xaysomphone Phomvihane était un ami fidèle et proche du Vietnam, ayant apporté des contributions majeures au renforcement de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre les deux pays.

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Photo: VNA/CVN

Dans la matinée du 10 août, des délégations de haut rang du Parti, de l’État, du gouvernement et de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam se sont rendues à l’ambassade du Laos à Hanoï pour rendre hommage au camarade Xaysomphone Phomvihane, membre du Bureau politique et président de l’AN lao, récemment décédé.

La délégation du Parti et de l’État était conduite par Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti. Celle du gouvernement était menée par le Premier ministre Lê Minh Hung, tandis que celle de l’Assemblée nationale était dirigée par son vice-président permanent Dô Van Chiên. Les dirigeants vietnamiens ont déposé des couronnes de fleurs et observé une minute de silence à la mémoire du défunt dirigeant lao.

Dans le registre de condoléances, les dirigeants vietnamiens ont exprimé leur profonde tristesse face au décès de Xaysomphone Phomvihane, le qualifiant de dirigeant d'exception et dévoué du Laos. Ils ont souligné que le camarade Xaysomphone Phomvihane était un ami fidèle et proche du Vietnam, ayant apporté des contributions majeures au renforcement de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre les deux pays.

Les dirigeants vietnamiens ont affirmé que sa disparition constituait une perte immense non seulement pour le Parti, l’État et le peuple lao, mais également pour le Vietnam. À cette occasion, ils ont adressé leurs condoléances les plus sincères à l’ambassadrice du Laos au Vietnam, Khamphao Ernthavanh, ainsi qu’aux dirigeants lao et à la famille du défunt.

Photo : VNA/CVN

En réponse, l’ambassadrice Khamphao Ernthavanh a exprimé, au nom du Parti, de l’État, du gouvernement et de l’Assemblée nationale du Laos, ses sincères remerciements aux dirigeants vietnamiens pour leur présence à la cérémonie et leurs messages de condoléances. Elle a souligné que cette démarche témoignait des liens étroits, fidèles et particuliers entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples vietnamien et lao.

Le même jour, des représentants de certains ministères, organes centraux et localités se sont également rendus à l’ambassade du Laos à Hanoï, ainsi qu’aux consulats généraux du Laos à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang, pour présenter leurs condoléances.

VNA/CVN