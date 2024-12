Bà Ria-Vung Tàu s’engage dans la transition numérique dans l’agriculture

>> Bà Ria-Vung Tàu attire 1,87 milliard d’USD d’IDE en huit mois

>> Bà Ria-Vung Tàu, une destination méridionale qui fait envie

>> Bà Ria-Vung Tàu met de l’avant une stratégie sur l’investissement durable

Photo : VNA/CVN

Face à la nécessité de moderniser son secteur agricole, la province de Bà Ria-Vung Tàu a choisi de miser sur la transition numérique. Cette démarche consiste à intégrer les dernières avancées scientifico-technologiques à toutes les étapes de la production agricole et même au-delà, en y incluant la transformation, la distribution et la consommation. Cette transition marque un tournant décisif pour l’agriculture locale, qui va devoir délaisser ses méthodes traditionnelles pour aller vers des pratiques modernes et innovantes.

Le Service de l’agriculture et du développement rural de Bà Ria-Vung Tàu a lancé un projet pilote permettant aux entreprises et aux coopératives locales d’installer une application pour superviser la production en temps réel. De plus, les autorités agricoles ont mis en place une collaboration avec le service de l’Information et de la Communication, avec la Poste provinciale et avec Viettel Post de façon à assurer la promotion des produits certifiés dans la cadre du programme "Une commune, un produit" (OCOP) sur des plateformes de commerce électronique.

Pour Nguyên Kim Chuyên, qui est le directeur d’une coopérative agricole, cette évolution est inéluctable.. "La 4e révolution industrielle a ses exigences, auxquelles il faut savoir s’adapter. Nos produits sont désormais commercialisés sur des plateformes électroniques, ce qui va dans le sens d’une agriculture 4.0", explique-t-il.

Photo : VNA/CVN

Le Département de l’agriculture et du développement rural de Bà Ria-Vung Tàu aide aussi les entreprises à mettre en place des systèmes de traçabilité via des codes QR, qui permettent de garantir la transparence quant à l’origine des produits et de répondre aux normes exigeantes des marchés internationaux.

Selon Phan Thê Hoành, qui est le directeur de la coopérative Nhân Tâm, la traçabilité est en effet essentielle pour des marchés exigeants tels que l’Union européenne, le Japon et les États-Unis. Depuis 2023, sa coopérative a ainsi des codes de production qui lui sont attribués par l’Agence de protection des plantes et qui facilitent ses exportations de longanes ver le Japon.

"Le développement des codes de production offre de nombreux avantages économiques et facilite la gestion des processus de culture, tout en renforçant la confiance des partenaires", affirme Phan Thê Hoành.

Depuis deux ans, Vu Thi Thùy enregistre des vidéos de son potager familial qu’elle publie sur les réseaux sociaux. Selon elle, cette publicité numérique contribue à l’augmentation des ventes.

"Depuis que j’utilise la technologie, la distribution s’est nettement améliorée. J’ai vendu beaucoup de produits, notamment des oignons. Les clients nous contactent par SMS ou appellent pour passer commande. L’utilisation des technologies de l’information dans la vente est vraiment efficace", dit-elle.

Photo : VNA/CVN

L’Association des agriculteurs de Bà Ria-Vung Tàu organise chaque année des formations destinées à sensibiliser les agriculteurs à la transformation numérique. Elle encourage également les entreprises et les coopératives à s’engager dans cette voie et à développer des projets, des programmes et des modèles liés aux chaînes de valeur agricoles. Et apparemment, le message passe très bien, si l’on en juge par le nombre croissant de modèles agricoles utilisant le numérique et l’agriculture intelligente dans la province.

La transformation numérique dans l’agriculture permet non seulement aux coopératives, aux producteurs et aux entreprises de mieux gérer les processus techniques, la culture et les éventuelles maladies, mais aussi de garantir la traçabilité des produits. Autre avantage : elle facilite la vente en ligne via les plateformes électroniques et les réseaux sociaux.

Trân Van Mang, le vice-président de l’Association des agriculteurs de Bà Ria-Vung Tàu en est bien conscient… "Les associations agricoles ont conseillé les autorités pour mettre en œuvre des programmes et des politiques incitant à l’usage des technologies et des sciences dans la production. Cela permet d’améliorer l’efficacité de la production agricole et d’aider les agriculteurs à prospérer", constate-t-il.

Stimuler la transition numérique dans le secteur agricole contribue à améliorer la qualité des produits, à augmenter la valeur ajoutée tout en réduisant les coûts et les impacts négatifs sur l’environnement.

VOV/VNA/CVN