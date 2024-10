Vols de rapatriements de 2e phase : 17 personnes supplémentaires poursuivies en justice

Le 2 octobre, l'Agence d’investigation du ministère de la Police a finalisé les enquêtes sur l'affaire "corruption active, corruption passive, abus de positions et de pouvoirs dans l’exercice des fonctions publiques et dissimulation des crimes" survenue dans la province de Thai Nguyên et dans d’autres localités du pays.