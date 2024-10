Billets de train et d'avion gratuits pour les travailleurs à l'occasion du Têt 2025

La Confédération générale du travail du Vietnam a annoncé son plan pour le Nouvel An lunaire (Têt) 2025 pour les travailleurs, qui comprend la fourniture d'environ 2.000 billets de train aller-retour et de 400 billets d'avion aller simple pour aider les travailleurs à rentrer chez eux pour les plus grandes vacances de l'année dans le pays.

>> L’aéroport de Tân Son Nhât accueille nombre de passagers le 14 février

>> Hô Chi Minh-Ville veille au Têt de plus de 1,4 million d’habitants

>> Plus de 1.000 milliards de dôngs pour le mouvement "Têt humanitaire"

Photo : VNA/CVN

Le vice-président de la Confédération générale du travail du Vietnam, Phan Van Anh, a déclaré que les bénéficiaires comprendront tous les membres des syndicats et les travailleurs, la priorité étant donnée à ceux qui se trouvent dans des circonstances particulièrement difficiles, comme ceux touchés par des accidents du travail, des maladies professionnelles, des maladies graves et des catastrophes naturelles, ou ceux qui ont connu une réduction des heures de travail, une perte d'emploi et des salaires ou des primes impayés.

Les syndicats organiseront le programme "Réunion du Têt – Printemps de la gratitude envers le Parti", qui comprendra des activités telles que l’ouverture du "Marché syndical du Têt 2025" et le lancement des programmes "Bus syndical – Printemps 2025" et "Train syndical – Printemps 2025".

De plus, les responsables syndicaux participeront à des délégations dirigées par les dirigeants du Parti, de l’État et du Front de la Patrie du Vietnam, ainsi que par des députés de l’Assemblée nationale et des autorités locales, pour rendre visite aux membres des syndicats et aux travailleurs, leur offrir des cadeaux et leur transmettre les vœux du Têt.

En particulier, environ 2.000 billets de train aller-retour et 400 billets d’avion aller simple seront fournis aux membres des syndicats et aux travailleurs des provinces du sud pour les aider à rentrer chez eux dans les localités du nord pour le Têt.

Durant le Têt 2025, les syndicats à tous les niveaux se concentreront sur le soutien aux travailleurs en situation difficile ou à faibles revenus, avec une aide allant de 500.000 dongs à un million de dôngs (20 à 40 USD) par personne, financée par les finances des syndicats.

VNA/CVN