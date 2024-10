Le Vietnam et l'OIM coopèrent pour combattre la traite des êtres humains

Le Département de la prévention et du contrôle des crimes liés à la drogue sous le commandement des gardes-frontières du Vietnam et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) au Vietnam ont organisé conjointement le 2 octobre une cérémonie pour lancer un projet commun.

Le projet, qui vise à renforcer les capacités de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains dans les zones frontalières terrestres et maritimes du Vietnam face au risque de traite des êtres humains et des crimes transfrontaliers connexes, est financé par le Département d'État américain. Il sera mis en œuvre dans deux ans par le Bureau des affaires internationales de stupéfiants et d'application de la loi du Département d'État américain.

Actuellement, le nombre de Vietnamiens qui migrent à l'étranger pour travailler est en augmentation. Profitant de ce besoin, les trafiquants d'êtres humains utilisent de plus en plus les plateformes en ligne pour recruter, escroquer, contraindre et exploiter les victimes afin qu'elles travaillent pour des établissements de fraude en ligne opérant dans les zones frontalières des pays d'Asie du Sud-Est.

Avec pour mission de gérer 5.036 km de frontières terrestres et 3.260 km de côtes, les gardes-frontières sont la force de première ligne dans la prévention et la lutte contre la criminalité transfrontalière.

S'appuyant sur le succès des projets de coopération précédents entre le commandement des gardes-frontières du Vietnam et l'OIM, ce projet vise à renforcer la capacité des gardes-frontières, en particulier des agents de première ligne dans les zones frontalières, à détecter, enquêter et traiter les cas de traite d'êtres humains, ainsi qu'à identifier, protéger et soutenir les victimes de la traite, en particulier dans le contexte des crimes qui se déplacent vers le cyberespace.

Dans le cadre du projet, un nouvel ensemble de documents de formation sur la lutte contre la traite d'êtres humains et la protection des victimes sera élaboré pour les agents de première ligne. Les documents, qui mettent à jour les informations sur les nouvelles lois, les tendances criminelles et les cas spécifiques, seront utilisés pour 16 cours de formation pour plus de 600 gardes-frontières de première ligne sur la prévention de la criminalité, le contrôle et le contrôle de l'immigration à l'échelle nationale.

Le projet devrait créer des opportunités pour promouvoir la coopération transfrontalière entre la force des gardes-frontières et les partenaires régionaux, permettant l'échange de méthodes de traitement efficaces, de connaissances professionnelles et d'expériences pratiques qui ont été appliquées avec succès dans les enquêtes et les poursuites des crimes transfrontaliers.

En outre, le projet offre une formation aux compétences en communication pour le personnel de première ligne afin de mieux vulgariser les informations sur la migration sûre, réduisant ainsi la migration illégale dans les communautés vulnérables des zones frontalières.

Selon le chef de mission de l'OIM au Vietnam, Park Mi-hyung, la traite des êtres humains est un problème mondial qui nécessite une coordination étroite et efficace entre toutes les parties prenantes. Ce projet est un élément important du soutien de l'OIM au gouvernement vietnamien non seulement pour renforcer la gestion des frontières et des migrations, mais aussi pour contribuer à la réalisation des objectifs du programme national de prévention et de contrôle de la traite des êtres humains pour la période 2021-2025 avec une vision à l'horizon 2030 et le plan de mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, dont le Vietnam est un membre actif.

Le directeur de l'INL Vietnam, Ryan McKean, a déclaré qu'en équipant les agents des frontières de première ligne, leur rôle clé dans la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains sera promu. Le projet contribuera également à la formation et à la fourniture d'équipements essentiels pour aider les gardes-frontières à mener à bien cette importante tâche, a-t-il ajouté.

Le colonel Vu Xuân Dai, vice-directeur du Département de la prévention et du contrôle des crimes liés à la drogue sous le commandement des gardes-frontières du Vietnam, a souligné l'importance de favoriser la coopération internationale dans la prévention et la lutte contre le crime organisé et transnational en général et la traite des êtres humains en particulier.

Il a déclaré que dans les temps à venir, le département continuera de mettre en œuvre activement les activités de coopération approuvées pour améliorer l'efficacité de la lutte contre la traite des êtres humains.

