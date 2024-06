Tournedos de bœuf au poivre vert

Pour 4 personnes

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 25 minutes

Ingrédients

- 800 g de tournedos de bœuf

- 1/2 ananas, coupé en petits morceaux (environ 2x4 cm)

- 2 branches de poivre vert

- 4 cuillères à soupe (c.à.s) de sauce barbecue (BBQ)

- 1 c.à.s de sauce d’huîtres

- 3 c.à.s de sauce pimentée (chili sauce)

- 1 c.à.s de sauce saté (ou sauce satay)

- 1 c.à.s d’huile d’olive

- 1 c.à.s de sel blanc

- 2 échalotes, finement hachées

- 2 gousses d’ail, finement hachées

Préparation

* Tournedos

Trempez les tournedos de bœuf dans de l’eau salée pendant 5 minutes, puis rincez-les à nouveau. Utilisez un attendrisseur de viande pour les rendre plus tendres. Si nécessaire, retirez l’excès de gras avec un couteau et faites des entailles sur les deux côtés des tournedos pour permettre aux sauces de bien pénétrer.

* Assaisonnement

Lavez les branches de poivre vert. Coupez l’ananas en morceaux, puis utilisez un presse-agrumes pour en extraire le jus.

* Marinade du bœuf

- Dans un récipient, mélangez 4 c.à.s de sauce BBQ, 1 c.à.s de sauce d’huîtres et c.à.s de sauce saté. Ajoutez les tournedos et laissez mariner pendant 30 minutes.

- Préparation de la sauce à l’ananas : dans un wok à feu vif, faites chauffer 1 c.à.s d’huile d’olive. Ajoutez les échalotes et l’ail hachés, puis faites revenir pendant 30 secondes. Incorporez 3 c.à.s de sauce pimentée et le jus d’ananas. Mélangez bien jusqu’à ce que la sauce épaississe. Versez la sauce dans un bol et réservez.

Cuisson

- Préchauffez le four à 200°C pendant 5 minutes. Utilisez uniquement la chaleur provenant du haut pour la cuisson.

- Cuisson des tournedos : placez les tournedos dans le four préchauffé et faites-les cuire pendant 15 minutes. Retirez-les du four et badigeonnez-les des deux côtés avec la sauce à l’ananas.

- Remettez les tournedos dans le four et poursuivez la cuisson pendant 10 minutes supplémentaires, ou jusqu’à ce qu’ils soient dorés.

- Si vous n’avez pas de four, vous pouvez également cuire les tournedos dans une friteuse à air chaud en deux étapes, de la même manière que pour la cuisson au four.

Bon appétit !

Source : Nguyên Van Thang/CVN

https://authentikvietnam.com/