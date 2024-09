Les courts séjours stimulent les départs des Vietnamiens en vacances

Cette année, les vacances de la Fête nationale s’étendent sur quatre jours, marquant la dernière longue pause de l’année et une excellente occasion de voyager à l’intérieur du pays et à l’étranger, en particulier pour les familles avec enfants sur le point de commencer la nouvelle année scolaire.

Environ un mois avant les vacances, le marché du voyage pour les vacances de la fête nationale a commencé à s’échauffer. Les agences de voyages signalent que les touristes préfèrent les voyages courts vers des destinations proches avec des itinéraires de voyage pratiques et des options de loisirs et de détente adaptées.

Photo : NDEL/CVN

Un représentant de Saigontourist a mentionné que les circuits nationaux les plus populaires sont ceux vers Phu Quôc ou les plages le long de la côte centrale, d’une durée de trois à quatre jours à des prix abordables.

Dans les régions montagneuses du Nord, où la saison de la récolte du riz approche, des destinations telles que Mù Cang Chai, Lai Châu, Sa Pa, Diên Biên et Môc Châu ont également la cote. Ces endroits offrent la possibilité d’explorer les cultures des hauts plateaux et d’admirer les rizières en terrasses pittoresques et les paysages naturels époustouflants du Nord-Ouest du Vietnam.

Le marché intérieur continue de voir une augmentation des voyages autoguidés, en particulier parmi les familles et les groupes privés. De nombreuses entreprises proposent des forfaits attrayants qui combinent hébergement, transport et divertissement pour répondre aux demandes des voyageurs.Il convient de noter qu’une part importante des réservations pour les vacances de la fête nationale consiste toujours en des circuits internationaux d’une durée de quatre à six jours, les destinations les plus populaires étant les pays d’Asie du Sud-Est et d’Asie du Nord-Est.

Ce résultat correspond étroitement aux statistiques de Booking.com, basées sur les recherches d’hébergement pendant les vacances. Selon ces données, les 10 principales destinations internationales d’intérêt pour les voyageurs vietnamiens se trouvent toutes dans la région Asie-Pacifique.

En tête de liste se trouve Bangkok (Thaïlande), suivie par Tokyo (Japon), Séoul (République de Corée), Kuala Lumpur (Malaisie), Singapour, Hong Kong (Chine), Taipei (Taïwan, Chine), Sydney (Australie), Bali (Indonésie) et Chiang Mai (Thaïlande).

Photo : VNA/CVN

En tête de liste des destinations nationales les plus recherchées se trouve Dà Lat, connue pour son climat frais et ses paysages tranquilles et romantiques. Les villes côtières telles que Dà Nang, Vung Tàu et Nha Trang et les destinations riches en patrimoine telles que Hôi An, Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Huê restent populaires. Sa Pa et, pour la première fois, Phan Thiêt figurent également dans le top 10.

Ces destinations confirment que les voyageurs vietnamiens sont de plus en plus intéressés par des voyages offrant une gamme variée d’expériences, alliant exploration et détente.

Les experts prédisent que le marché du tourisme pour la Fête nationale sera dynamique mais qu’il est peu probable qu’il connaisse une forte augmentation, car les voyageurs nationaux viennent de sortir d’une longue saison de voyages d’été et sont sur le point d’entrer dans la période de voyages d’automne-hiver.

Par conséquent, l’activité d’achat pendant ces vacances ne devrait pas connaître de fluctuations significatives.Pour renforcer l’attrait des destinations, de nombreuses localités organisent des événements et des activités spéciales pour attirer les visiteurs.

Par exemple, Dà Nang organise le championnat de golf BRG Open Danang 2024, la course de bateaux traditionnels VTV8 Cup, l’exposition culturelle et artistique Rong-Rao, des spectacles de musique traditionnelle et de la magie de rue le long de la rivière Hàn.Hô Chi Minh-Ville propose un feu d’artifice artistique, des décorations de lampadaires et d’autres événements.

La province de Lào Cai organise le Festival d’automne de Sa Pa 2024, avec notamment la Journée de la culture ethnique Mong, le spectacle de cirque "Contes de fées de Muong Hoa", le programme "Saison dorée du village de mai" et le tournoi de tennis "Saison dorée de Sa Pa".

Selon le Département municipal du tourisme de Hanoi, près de 20 événements seront organisés dans la capitale pour attirer les touristes et servir les résidents locaux qui séjournent près de chez eux. Parmi les événements notables, citons le programme intitulé "Ao dài connectant le tourisme au patrimoine à Hanoi" au Centre de conservation du patrimoine de Thang Long - Hanoï et dans différentes rues des arrondissements de Ba Dinh, Hoàn Kiêm et Long Biên ; des spectacles gratuits de marionnettes traditionnelles à la citadelle impériale de Thang Long ; et le festival "Fairyland" au Bao Son Paradise.

Pour répondre aux besoins de déplacement pendant les vacances, les options de transport par route, mer, train et air verront leur fréquence augmenter. Malgré la hausse des tarifs aériens, les itinéraires de voyage sont très recherchés.

Selon l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam, environ 4.257 vols seront opérés pendant les quatre jours de vacances de la fête nationale, soit une moyenne de 840 vols par jour.

Cela représente une hausse de 3% par rapport à la semaine précédant les vacances et de 3,5% par rapport à la même période 2023.Plus précisément, les vols reliant les trois grandes villes de Hanoi, Dà Nang et Hô Chi Minh-Ville sont fortement promus par les compagnies aériennes vietnamiennes, avec une moyenne de 241 vols par jour, marquant une augmentation de 8% par rapport à la semaine précédente et de 14,9% par rapport à la même période 2023.

NDEL/VNA/CVN