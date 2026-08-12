Dà Nang

Lancement d’un circuit de dégustation de thé sur le mont Bàn Co

À Dà Nang, un circuit de dégustation de thé est lancé sur le mont Bàn Co, offrant aux visiteurs l’occasion d’assister au lever du soleil tout en découvrant l’art du thé vietnamien dans un cadre paisible, à l’image de l’expérience vécue par le milliardaire Bill Gates.

>> Dà Nang : bientôt un circuit de dégustation de thé sur le mont Bàn Co

Photo : Hoàng Anh Suong/CVN

S’inscrivant dans le cadre de l’édition 2026 de l'événement "Enjoy Da Nang Festival" (Festival pour vivre pleinement Dà Nang), cette activité contribue au développement de produits touristiques emblématiques de la ville, tout en valorisant ses ressources naturelles et son identité culturelle locale.

La cérémonie de lancement s’est tenue dans la matinée du 25 juillet sur le mont Bàn Co, où le milliardaire Bill Gates et sa compagne s’étaient arrêtés lors de leur séjour touristique à Dà Nang en mars 2024.

Selon les organisateurs, le programme a été conçu comme une expérience de dégustation de thé au cœur de la nature. Les visiteurs pourront admirer le lever du soleil sur le mont Bàn Co, dans un cadre entouré de montagnes, de mer et de nuages, avant de participer à la cérémonie de préparation et de dégustation du thé. Lors du circuit, les visiteurs peuvent également découvrir les valeurs culturelles associées à la tradition du thé du Vietnam.

Nguyên Duc Vu, chef du Comité de gestion de la péninsule de Son Trà et des plages touristiques de Dà Nang, indique que le circuit accueillera les visiteurs tôt le matin et en fin d’après-midi, en dehors des horaires habituels de visite. "Les visiteurs qui arriveront à ces deux moments pourront profiter pleinement des instants du lever et du coucher du soleil. L’atmosphère est alors particulièrement calme et paisible, ce qui se prête parfaitement à la dégustation du thé et à une immersion dans la nature", explique M. Vu.

Photo : vnexpress.net/CVN

Toujours selon lui, le circuit ne vise pas à accueillir un grand nombre de visiteurs, mais à privilégier la qualité de l’expérience. Chaque séance de dégustation sera limitée à un nombre restreint de participants afin de préserver l’intimité, le calme des lieux et la qualité du service.

Outre la dégustation du thé, les visiteurs pourront également écouter des récits sur le thé et la culture vietnamienne, ainsi que sur la valeur de la quiétude, tout en découvrant les orientations envisagées pour développer un produit touristique culturel et écotouristique emblématique de la ville de Dà Nang.

Le mont Bàn Co est l’un des points de vue les plus réputés de la péninsule de Son Trà. Depuis la visite du milliardaire Bill Gates, le site a gagné en notoriété auprès des visiteurs vietnamiens comme étrangers, devenant l’un des lieux de prédilection pour les photos et les publications sur les réseaux sociaux à Dà Nang.

Vân Anh/CVN