Le salon ITE HCMC 2026 connecte le tourisme vietnamien au monde

La 20 e édition du Salon international du tourisme de Hô Chi Minh-Ville (ITE HCMC 2026) s'annonce comme la plus importante de l'histoire de l'événement, renforçant ainsi son rôle de plateforme majeure pour la promotion touristique, les échanges commerciaux et la coopération internationale au Vietnam.

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Organisé du 27 au 29 août au Centre d’exposition et de congrès de Saigon (SECC), le salon se tiendra sous le thème "Connexions dynamiques - Destinations globales".

Lors de ses premières éditions (2005-2010), l’ITE HCMC ne réunissait qu’environ 210 exposants et 120 acheteurs internationaux issus de 18 pays. Pour sa 20e édition, le salon devrait réunir plus de 520 exposants et marques, 260 acheteurs internationaux venus de plus de 40 pays et territoires, ainsi que plus de 21.000 rendez-vous B2B préprogrammés.

Photo : VNA/CVN

Le nombre de rendez-vous d’affaires a ainsi été multiplié par plus de huit par rapport aux premières éditions, confirmant l’attractivité croissante de l’ITE HCMC et son efficacité accrue pour mettre en relation les entreprises touristiques vietnamiennes et internationales. Le salon réunira également 34 provinces et villes et devrait attirer quelque 30.000 visiteurs.

L’un des temps forts de l’ITE HCMC 2026 sera l’accueil simultané, par Hô Chi Minh-Ville, de trois conférences ministérielles sur le tourisme de la sous-région du Mékong. Cet événement continuera de confirmer le rôle de la ville en tant que plaque tournante de la coopération touristique régionale et carrefour stratégique entre la diplomatie d’État et la promotion du commerce touristique.

Parallèlement aux activités B2B destinées aux entreprises, l’ITE HCMC 2026 proposera pendant trois jours un espace d’expériences ouvert au grand public. Les habitants et les visiteurs pourront y découvrir de nouvelles destinations et de nouveaux produits touristiques, participer à des programmes de promotion, découvrir les produits du programme OCOP (À chaque commune son produit), ainsi que les spécialités culinaires régionales et assister à des spectacles artistiques.

Selon Lê Truong Hiên Hoa, directeur adjoint du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, l'édition de cette année visera non seulement à accroître le nombre d'acheteurs internationaux, de transactions B2B prévues et d'entreprises participantes, mais aussi à renforcer le rayonnement international de l'ITE HCMC.

"Pour cette 20e édition, nous souhaitons renforcer encore le professionnalisme du salon grâce aux médias internationaux et à la participation d’acheteurs internationaux. J’espère que cette édition constituera une étape importante pour permettre à l’ITE HCMC de poursuivre sa professionnalisation dans les années à venir", a souligné Lê Truong Hiên Hoa.

L’ITE HCMC met cette année l’accent sur deux produits touristiques qui constituent des atouts du Vietnam en général et de Hô Chi Minh-Ville en particulier : le tourisme MICE et le tourisme médical.

À travers l'ITE HCMC, le secteur touristique de la ville entend démontrer sa capacité à accueillir d'importants groupes MICE, en mettant en valeur ses infrastructures et ses capacités d'hébergement, tout en renforçant sa aptitude à recevoir régulièrement des groupes internationaux dans les années à venir.

VNA/CVN