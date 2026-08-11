Un touriste français porte un ancien combattant jusqu’à la tour du drapeau de Lung Cu

Récemment, une belle photo montrant un touriste français portant sur son dos un ancien combattant jusqu’à la tour du drapeau de Lung Cu a largement circulé sur les réseaux sociaux, suscitant de nombreux commentaires élogieux sur Facebook et TikTok.

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Photo : Viêt Bac/CVN

Selon Nguyên Viêt Bac (Hagiang Trips), cette scène avait été filmée le 25 juillet, lors d’un voyage à la découverte de Hà Giang effectué par deux touristes français.

Après avoir visité le site et pris des photos à la tour du drapeau de Lung Cu, les deux touristes redescendaient lorsqu’ils ont rencontré un ancien combattant portant un chapeau de brousse et tenant une canne, qui avançait difficilement marche après marche sur l’escalier en pierre.

Voyant les difficultés de l’ancien combattant, le touriste français a demandé au guide de lui transmettre son souhait de l’aider en le portant sur son dos pour parcourir le reste du chemin jusqu’à la tour du drapeau.

"À ce moment-là, les deux touristes redescendaient et l’ancien combattant avait déjà franchi les deux tiers des marches menant à la tour du drapeau. Comme les touristes ne parlaient pas vietnamien, j’ai expliqué la situation à l’ancien combattant, qui a accepté", a raconté Nguyên Viêt Bac.

Arrivé au sommet, l’ancien combattant, heureux de pouvoir contempler le panorama de Lung Cu, a remercié et pris dans ses bras le jeune touriste. Malgré la barrière de la langue, tous deux ont compris la bienveillance de l’autre.

Ce geste de solidarité a également donné aux deux touristes encore plus d’enthousiasme pour poursuivre leur découverte de cette région située à l’extrême nord du Vietnam.

Photo : Viêt Bac/CVN

"J’ai moi-même été très surpris par le geste du touriste. Je l’ai donc aidé et sorti mon téléphone pour immortaliser ce beau moment. Tous les gestes de bonté n’ont pas besoin d’être filmés. Mais parfois, immortaliser un instant ne sert pas à se mettre en avant, mais à rappeler à chacun qu’il existe encore beaucoup de gentillesse et de solidarité dans notre vie quotidienne. Pour nous, avoir la chance d’accompagner des visiteurs prêts à faire preuve d’une telle générosité est aussi quelque chose de très précieux", a confié Nguyên Viêt Bac.

La scène s’est déroulée le deuxième jour du voyage. Le groupe a ensuite poursuivi son itinéraire vers d’autres sites de Hà Giang, notamment l’extrême Nord du pays, le col de Ma Pi Lèng, avant de faire étape à Du Già.

Tout au long du trajet, les deux touristes français n’ont cessé de s’exclamer "wow" devant les paysages majestueux de Hà Giang, notamment en traversant le col de Ma Pi Lèng.

Les routes sinueuses, avec d’un côté le précipice et de l’autre les parois rocheuses, leur ont laissé un souvenir inoubliable.

Après avoir été publiée sur les réseaux sociaux, l’action du touriste français a suscité une vague de réactions positives de la part de la communauté en ligne vietnamienne.

"Merci d’avoir aidé cet ancien combattant. Cette image est tellement belle et touchante. Nous vous souhaitons un excellent voyage et de nombreux beaux souvenirs au Vietnam", a commenté un lecteur.

Thu Huong/CVN