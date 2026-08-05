Le 9e Festival international des arts martiaux traditionnels se tient à Gia Lai

Près d’un millier de participants venus de France, de Suisse, d’Allemagne, d’Italie, de Thaïlande, du Laos et d’autres pays ont participé à cet événement visant à renforcer les échanges internationaux et à promouvoir les arts martiaux traditionnels vietnamiens auprès d’un public mondial.

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Photo : VNA/CVN

Selon le Comité populaire de la province de Gia Lai, c’est la première fois que ce festival international se tient sous la nouvelle structure administrative de la province.

La cérémonie d’ouverture, placée sous le thème "Arts martiaux traditionnels vietnamiens : quintessence rayonnante", a mêlé démonstrations d’arts martiaux, musique, arts visuels et technologies scéniques modernes, mettant ainsi en lumière les valeurs culturelles des traditions martiales du Vietnam.

"Depuis l’aube de la nation et à travers de nombreuses guerres de résistance, les arts martiaux sont devenus une composante essentielle du caractère, de la bravoure et de l’âme du peuple vietnamien", a déclaré le président du Comité populaire provincial, Pham Anh Tuân, lors de la cérémonie d’ouverture.

"Toutefois, les arts martiaux vietnamiens ne se résument pas à la force ; ils incarnent l’éthique, la compassion et l’honneur. Ils servent à forger le corps et l’esprit, à défendre la Patrie et à venir en aide à autrui. C’est cet esprit qui confère aux arts martiaux vietnamiens leur vitalité durable, permettant aux valeurs du Vietnam de rayonner auprès d’amis aux quatre coins du monde", a-t-il indiqué.

Dans l’ancienne province de Binh Dinh (avant sa fusion avec la province de Gia Lai pour former l’actuelle province de Gia Lai) - terre natale des frères Tây Son qui ont lancé une grande insurrection paysanne contre les seigneurs corrompus à la fin du XVIIIe siècle, avant de repousser les envahisseurs siamois et chinois et réunifier le Dai Viêt), et berceau majeur des arts martiaux vietnamiens - cette sagesse a été perpétuée et enrichie par des générations de maîtres et d’écoles.

Photo : VNA/CVN

Le 9e Festival international des arts martiaux traditionnels vietnamiens constitue un lieu de rencontre et d’échange privilégié pour les écoles, les maîtres et les pratiquants, leur permettant de partager leur savoir-faire.

"Avant tout, nous sommes ici pour transmettre un message : le patrimoine ne survit que lorsqu’il est partagé ; la culture ne se diffuse que lorsqu’elle crée des liens ; et la tradition ne perdure que si la génération actuelle la renouvelle avec créativité et un sens du devoir", a déclaré Pham Anh Tuân.

Outre les démonstrations, les échanges et les compétitions, le festival propose diverses activités culturelles, telles que des cérémonies d’offrande d’encens et de fleurs à l’autel Kinh Thiên et au musée Quang Trung, ainsi que des démonstrations collectives et des rencontres entre pratiquants.

Des visites sont également prévues pour les délégations dans des salles d’entraînement locales, des sites historiques et culturels, ainsi que dans divers lieux touristiques de la province de Gia Lai.

Une exposition de photos consacrée aux activités des écoles et groupes d’arts martiaux, venus du Vietnam et de l’étranger, se tient dans le cadre du festival, offrant aux visiteurs un aperçu plus large du développement des arts martiaux traditionnels vietnamiens.

Selon les organisateurs, cet événement offre une plateforme d’échange pour les artistes martiaux, les pratiquants et les passionnés, tout en contribuant à promouvoir l’image et le potentiel touristique de la province de Gia Lai.

Ce festival s’inscrit également dans le cadre des activités visant à préparer le dossier de candidature des arts martiaux traditionnels de Binh Dinh en vue de leur inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO.

Les arts martiaux traditionnels vietnamiens se sont développés au fil des millénaires, parallèlement à l’histoire de l’édification et de la défense de la nation ; ils représentent une synthèse d’expériences de combat et de valeurs culturelles transmises de génération en génération.

Photo : VNA/CVN

Aujourd’hui, cette discipline est préservée et promue par les jeunes générations. De nombreux centres d’entraînement traditionnels ont vu le jour, tandis que diverses écoles et styles se sont développés tant au Vietnam qu’à l’étranger.

Des styles notables tels que le Tinh Vo Dao, le Trang Si Dao, le Viêt Vo Dao et le Quan Khi Dao se sont implantés dans des pays comme le Royaume-Uni, la France, les États-Unis, la Russie, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, la Suisse, le Canada, le Japon et la Norvège, attirant un nombre croissant de pratiquants.

Grâce au soutien de la science et de la technologie moderne, les arts martiaux traditionnels vietnamiens continuent de se développer et de se diversifier, tant sur le plan du contenu que de la forme, tout en conservant leur vitalité et leurs caractéristiques nationales distinctives.

VNA/CVN