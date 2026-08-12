Le Vietnam séduit de nouveau les touristes russes

Le Vietnam retrouve rapidement son attrait auprès du marché touristique russe grâce à l’élargissement des liaisons aériennes, à des prix compétitifs, au développement croissant des infrastructures d’hébergement et à la diversification de ses produits touristiques.

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Photo : VNA/CVN

Selon les données de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, le pays a accueilli près de 690.000 touristes russes en 2025. Au cours des six premiers mois de 2026, leur nombre a déjà dépassé 742.000, faisant de la Russie le troisième marché émetteur de touristes étrangers au Vietnam, derrière la Chine et la République de Corée.

Analysant la forte croissance du tourisme vietnamien sur le marché russe, le site Kommersant-Review estime que l’élargissement des liaisons aériennes constitue l’un des principaux moteurs de la reprise de la demande des touristes russes pour le Vietnam.

Après la pandémie de COVID-19, les liaisons aériennes entre les deux pays avaient été fortement limitées, tandis que la plupart des vols reliant la Russie aux villes balnéaires vietnamiennes prisées des touristes russes nécessitaient une escale. Toutefois, l’année 2025 a marqué un tournant avec la mise en service par Vietnam Airlines d’une liaison directe entre Moscou et Hanoï. La compagnie aérienne nationale russe Aeroflot a également commencé à desservir Nha Trang. Par ailleurs, les agences de voyage ont repris leurs programmes de vols charters, tandis que les compagnies aériennes russes ont ouvert de nouvelles liaisons vers les stations balnéaires vietnamiennes.

L’amélioration des liaisons aériennes a rapidement stimulé la demande. Selon Intourist, l’un des principaux voyagistes russes, les ventes de séjours au Vietnam destinés aux touristes russes ont été multipliées par dix en 2025. Cette année, la demande continue de progresser fortement, affichant actuellement une hausse de 231% par rapport à la même période de 2025.

Russian Express fait également état d’une hausse de 294% des réservations pour le Vietnam en 2025 par rapport à l’année précédente. De son côté, le service de réservation Ostrovok indique que les réservations pour l’été 2026 ont augmenté de 85%, tandis que celles pour la période de septembre à décembre ont progressé de 52% sur un an. Selon OneTwoTrip, la demande des clients russes pour le Vietnam a augmenté de 25% cette année.

Des prix compétitifs et une offre diversifiée

Outre les liaisons aériennes, les prix abordables sont considérés comme un atout majeur du Vietnam pour attirer les touristes russes. Selon Intourist, le coût moyen d’un séjour au Vietnam s’élève actuellement à environ 1.200 dollars par personne.

Les données d’Ostrovok montrent que le prix moyen d’une chambre au Vietnam est d’environ 6.300 roubles par nuit, soit un niveau nettement inférieur à celui observé en Thaïlande, en Indonésie et au Sri Lanka. Selon les voyagistes russes, le Vietnam propose non seulement des prix compétitifs, mais aussi des hébergements de qualité, de belles plages, des infrastructures relativement développées et une large gamme d’activités touristiques.

Un autre avantage réside dans la durée relativement longue des séjours des touristes russes au Vietnam. Selon OneTwoTrip, la durée moyenne d’un séjour de longue durée au Vietnam est de 5,6 jours, contre 5,1 jours en Thaïlande et 3,4 jours en Chine. Les touristes russes peuvent ainsi profiter de séjours plus longs au Vietnam avec un budget relativement modéré.

Toutefois, l’augmentation rapide de la demande pose également certains défis au secteur touristique vietnamien, notamment en matière de capacité d’hébergement dans les destinations les plus prisées pendant les périodes de pointe. Dans certaines stations balnéaires, comme Phu Quôc, les hôtels peuvent afficher complet plusieurs mois à l’avance. Les réservations anticipées sont également de plus en plus courantes, avec des délais pouvant atteindre sept à huit mois, notamment pour Dà Nang en été et Phu Quôc en hiver.

Une demande tournée vers des expériences diversifiées

Selon des experts russes, les familles constituent actuellement le principal segment de clientèle se rendant au Vietnam, avec une durée moyenne de séjour d’environ 10 nuits. Au-delà des vacances balnéaires traditionnelles, les touristes s’intéressent de plus en plus aux circuits combinant séjour balnéaire et visites, ainsi qu’aux expériences culturelles, gastronomiques et liées à la nature.

Nha Trang reste la destination la plus prisée des touristes russes grâce à ses infrastructures développées, à la diversité de ses hébergements et à ses conditions favorables aux vacances balnéaires. D’autres destinations telles que Cam Ranh, Phu Quôc, Mui Né et Dà Nang suscitent également un intérêt croissant. Hanoï et Hô Chi Minh-Ville attirent pour leur part de nombreux touristes russes voyageant individuellement.

L’Association des voyagistes russes (ATOR) prévoit que la demande de voyages au Vietnam continuera de progresser fortement au second semestre 2026. Russian Express juge les perspectives du Vietnam très positives, grâce notamment à la commodité des liaisons de transport, à la diversité des stations balnéaires et à la possibilité de développer le tourisme tout au long de l’année.

Selon Intourist, si la tendance actuelle se poursuit, le nombre de touristes russes au Vietnam pourrait atteindre environ un million en 2026, établissant ainsi un nouveau record.

La forte reprise du marché russe permet non seulement au secteur touristique vietnamien de diversifier ses marchés internationaux, mais témoigne également du potentiel considérable de ce marché dans une nouvelle phase, marquée par l’amélioration des liaisons aériennes et par une demande croissante pour des produits touristiques diversifiés, de qualité et proposés à des prix raisonnables.

VNA/CVN