Cyclisme : Geraint Thomas prend la tête de la direction sportive d'Ineos

Le Gallois Geraint Thomas, vainqueur du Tour de France en 2018, a été nommé jeudi 27 novembre à la tête de la direction sportive de l'équipe Ineos avec laquelle il vient d'arrêter sa carrière cycliste à l'âge de 39 ans.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Il travaillera étroitement avec (le patron historique) Sir Dave Brailsford, le (directeur de la performance) Scott Drawer et le reste de l'équipe de direction pour apporter son expertise dans la stratégie de course, le recrutement des coureurs, le développement et la préparation des courses", a précisé la formation britannique dans un communiqué.

Figure appréciée du peloton, Geraint Thomas a raccroché son vélo début septembre à l'issue de la dernière étape du Tour de Grande-Bretagne qui arrivait dans sa ville natale de Cardiff.

Champion olympique de poursuite par équipes en 2008 à Pékin et 2012 à Londres, il a ensuite passé toute sa carrière sur route au sein de l'équipe Sky, devenue Ineos. D'abord en tant qu'équipier de Chris Froome, qu'il escorte lors de ses quatre victoires sur le Tour de France entre 2013 et 2017, puis comme leader, remportant lui-même la Grande Boucle en 2018.

"Cette équipe est ma maison depuis le premier jour et occuper ce nouveau rôle me paraît comme une étape naturelle. J'ai appris tellement des gens autour de moi, que ce soit mes coéquipiers et l'encadrement, et je veux m'appuyer sur nos fantastiques succès du passé pour construire l'avenir", a expliqué "G" dans le communiqué.

Après avoir dominé outrageusement dans les années 2010, l'équipe Ineos est rentrée dans les rangs ces dernières saisons, débordée par des formations comme UAE ou Visma-Lease a bike, mais reste l'une des places fortes du peloton et vient de recruter deux Français, Kévin Vauquelin et Dorian Godon, pour les prochaines saisons.

AFP/VNA/CVN