Jeux olympiques

Les hockeyeuses américaines championnes olympiques en renversant les Canadiennes en finale

Les hockeyeuses américaines sont devenues championnes olympiques le 19 février au soir sur la patinoire milanaise de Santagiulia en renversant les Canadiennes 2 à 1 grâce à un but en prolongation de Megan Keller.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les Américaines avaient égalisé in extremis (1-1) à deux minutes de la fin du temps réglementaire.

Depuis l'introduction du tournoi féminin de hockey sur glace au programme olympique en 1998 à Nagano (Japon), il s'agit du troisième titre aux Jeux pour les États-Unis après 1998 et 2018. Les cinq autres sont revenus aux Canadiennes (2002, 2006, 2010, 2014, et 2022).

Dans une finale bien plus équilibrée que le match de groupe à sens unique gagné 5-0 par les Américaines au premier tour, ce sont les Canadiennes qui ont ouvert le score en tout début de deuxième tiers-temps.

Sur une phase en supériorité numérique en faveur des Américaines, les Canadiennes Laura Stacey et Kristin O'Neill ont profité du mauvais repli de Leila Thompson pour partir en contre et jouer un deux contre une face à Megan Keller. Stacey a pu servir O'Neill qui a trompé Aerin Frankel, battue seulement pour la deuxième fois du tournoi (1-0, 20:54).

Les Canadiennes ont ensuite tenu, grâce aux multiples parades de leur gardienne de but Ann-Renee Desbiens, repoussant les assauts américains.

Knight et Keller en héroïnes

En fin de rencontre, les Canadiennes se sont retrouvées en supériorité numérique, mais ont trouvé sur leur chemin la gardienne américaine Aerin Frankel, qui a sauvé Team USA à plusieurs reprises, notamment de trois parades du casque.

À moins de trois minutes de la fin du match, les Américaines ont tenté le tout pour le tour en faisant sortir Frankel pour évoluer à six joueuses de champ contre cinq Canadiennes (57:37).

Et seulement 19 secondes plus tard, sur un tir lointain de Leila Thompson, Hilary Knight a dévié le palet pour égaliser pour les Américaines (1-1, 57:56), arrachant la prolongation in extremis, pour un dénouement dans une période supplémentaire de 10 minutes à trois joueuses de champ contre trois.

Les Américaines ont été les premières à tenter leur chance et après un peu plus de quatre minutes, Megan Keller s'est jouée de Claire Thompson pour partir en duel face à Desbiens, qui n'a rien pu faire (2-1, 64:07.

La finale du tournoi féminin de hockey sur glace opposait pour la 7e fois Américaines et Canadiennes. La seule finale manquée par les Américaines remonte à 2006 à Turin, où les Canadiennes ont été sacrées conter la Suède.

Le 19 février, la médaille de bronze est revenue aux Suissesses, qui ont battu les Suédoises également après prolongation (2-1), grâce à un but d'Alina Müller.

AFP/VNA/CVN