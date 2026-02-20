Ligue Europa : Lille tombe à domicile face à l'Étoile rouge, les 8e s'éloignent

En manque de confiance, d'idées et même d'intensité, Lille a perdu le barrage aller de qualification en huitièmes de finale de la Ligue Europa face à l'Étoile rouge de Belgrade (1-0), le 19 février au stade Pierre-Mauroy.

La crise continue et semble même s'intensifier au Losc, malade en Ligue 1, qui voit son chemin vers les huitièmes de la C3 s'étrécir franchement au terme de sa septième défaite en dix matches disputés en 2026.

Sa mission sera de réussir, dans la capitale serbe la semaine prochaine, la où il a échoué en novembre, quand il s'était incliné (1-0) au stade Rajko-Mitic durant la phase de groupe.

Depuis, le club nordiste s'est englué dans une crise de résultats dont il ne parvient pas à s'extraire, malgré les tentatives de son entraîneur Bruno Genesio.

Dans l'enceinte de Villeneuve-d'Ascq, même pas remplie de moitié pour l'occasion, le Lyonnais a titularisé Gaëtan Perrin, sur l'aile droite, pour la première fois depuis son arrivée cet hiver, Ayyoub Bouaddi de nouveau au poste de latéral droit et Matias Fernandez-Pardo en pointe.

Mais ces choix n'ont pas suffi à sortir les Dogues de leur marasme. Pire, après ses erreurs défensives grossières, dont il est désormais guéri, et sa maladresse chronique en attaque, dont il souffre profondément, le patient lillois semble atteint d'un nouveau mal : le manque d'intensité.

Si bien qu'il est difficile, au terme de cette rencontre, de dégager plusieurs occasions nettes de but en faveur des Nordistes. Certes, il y a eu ce centre dangereux de Gaëtan Perrin (25e), cette frappe complètement manquée d'Hakon Haraldsson à l'entrée de la surface (32e), ou encore deux tirs à côté de Romain Perraud (80e, 90e+4).

Mais Matheus Magalhaes n'aura pas eu à effectuer le moindre arrêt pour préserver les cages serbes.

Sifflets et pétards du public

L'Étoile rouge n'a pas éclairé le jeu mais a su briller lorsqu'elle en a eu l'occasion, par son solide défenseur central Franklin Tebo Uchenna, étrangement seul pour reprendre un corner dans les six mètres de Berke Özer (45e+1).

Juste avant la mi-temps, de premiers sifflets sont descendus des travées du stade Pierre-Mauroy. Rien n'a semblé pouvoir inverser le cours de cette rencontre, la chute de cette équipe : ni les entrées de Nabil Bentaleb et Tiago Santos à la mi-temps, ni celle, plus tard, d'Olivier Giroud (63e).

Le Losc aurait même pu compromettre un peu plus ses chances de qualification sans deux arrêts déterminants d'Özer devant Marko Arnautovic (67e, 87e).

Les sifflets se sont transformés en bronca à la fin du match. D'abord immobiles, le regard dans le vide ou les mains sur leurs genoux, les Lillois se sont ensuite dirigés vers les Dogues Virage Est (DVE), principal groupe d'ultras lillois, qui ont lancé des pétards puis des slogans hostiles : "Mouillez le maillot", "On veut des guerriers", "Démission Genesio".

La crise est profonde.

