Tour de France : Vollering, jaune éclatant sur la Côte d'Azur

Demi Vollering s'est réconciliée avec le Tour de France après deux éditions "frustrantes" en devenant la première coureuse à remporter la Grande Boucle version ASO à deux reprises au soir d'un ultime coup de panache dimanche 9 août à Nice.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Tout commence toujours par un rêve. Et ce rêve, il faut tout faire pour le réaliser", a déclaré la lauréate, en larmes sur le podium protocolaire, entourée par la Polonaise Kasia Niewiadoma, 2e, et l'Italienne Elisa Longo-Borghini, 3e.

Victorieuse en 2023, la Néerlandaise avait été dominée par la Française Pauline Ferrand-Prévot l'an passé. Mais surtout elle avait échoué pour seulement quatre secondes derrière Niewiadoma en 2024.

Son succès au bout d'une troisième victoire d'étape cette semaine a donc une saveur particulière pour l'ancienne patineuse de vitesse : au classement final, elle devance sa rivale polonaise de plus d'une minute (1:18) alors que l'écart entre les deux coureuses n'était encore que de huit secondes dimanche matin 9 août à Nice.

Comme Vollering a du panache, elle ne s'est pas contentée de gérer son avantage sur les 99 derniers kilomètres de ce Tour : elle a attaqué la grimpeuse de l'équipe Canyon//SRAM dans la dernière des quatre ascensions du Col d'Eze avant de décrocher son troisième bouquet sur cette Grande Boucle après ceux obtenus jeudi 6 août dans le Beaujolais et samedi 8 août, déjà à Nice.

Humilité et honnêteté

De cette victoire à la veille de l'arrivée était née une polémique rajoutant encore à la dramaturgie du Tour, que la Néerlandaise de 29 ans a voulu étouffer par sa mise au point éclatante vingt-quatre heures plus tard.

Samedi 8 août, Niewiadoma, alors maillot jaune, avait reproché à la championne de France Célia Géry, coéquipière de Vollering, "de (l') avoir bloquée contre les barrières" dans le final de l'étape.

"Si les FDJ veulent rivaliser, elles doivent le faire de manière loyale. J'ai trouvé ça tellement gamin, et honnêtement, j'ai perdu tout respect pour elles à cause de ça", avait tonné la lauréate du Tour 2024 avant que les réseaux sociaux s'embrasent au point d'exposer la jeune Française à des menaces de mort, selon son entourage.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Je pense beaucoup à Célia, qui a passé une mauvaise nuit. Je voulais vraiment remporter l'étape d'aujourd'hui pour montrer que l'équipe gagne avec humilité, honnêteté et de manière correcte", a insisté Vollering, arrivée au sein de l'équipe FDJ en janvier 2025.

Rendez-vous à Leeds

"C'est un rêve de gagner ce Tour. Mais c'est surtout un rêve de vivre cette vie. Je n'aurais jamais imaginé vivre cela sur un vélo", a renchéri Vollering, que l'on a souvent vue à fleur de peau, régulièrement la larme à l’œil, depuis le départ à Lausanne, dans cette Suisse qu'elle affectionne et où elle vit depuis cinq ans.

Car le chemin vers la victoire a parfois eu des traits herculéens pour l'ancienne fleuriste. Comme toutes les concurrentes de cette cinquième édition depuis la renaissance de l'épreuve sous l'égide d'ASO en 2022, Vollering a dû affronter la canicule. Aucune étape ne s'est disputée sous les 30 degrés.

Vollering a aussi dû faire preuve de patience après deux premières étapes remportées par sa compatriote Lorena Wiebes (maillot vert) puis un contre-la-montre dominé mardi par la Suissesse Marlen Reusser.

Il y eu ensuite la déception du Ventoux vendredi quand Vollering et Reusser se sont neutralisées, permettant à Niewiadoma de prendre le maillot en remportant l'étape reine au sommet du Géant de Provence.

La Reine Demi a donc dû attendre le weekend final, sur la Côte d'Azur, pour assoir son succès.

"Je n'ai jamais eu de doute cette semaine, même après la victoire de Kasia au Ventoux. Je connaissais mon niveau", a assuré la lauréate après son succès, en jaune, sur la Promenade des Anglais.

Un succès qui est aussi celui d'une équipe française, FDJ, et de son manager Stephen Delcourt pour qui "le Tour représente tout". Et si aucune coureuse de l'Hexagone n'a levé les bras au cours des neuf jours de course, la première d'entre elle, la Bretonne Cédrine Kerbaol (6e) a déjà promis de faire mieux l'an prochain.

Le rendez-vous est fixé le 30 juillet 2027 à Leeds en Grande-Bretagne.

AFP/VNA/CVN







