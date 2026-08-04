Tour de France : les tenues des coureuses contrôlées avant le chrono

Les tenues de coureuses seront contrôlées avant la 4 e étape du Tour de France, un contre-la-montre mardi 4 août à Dijon, l'UCI voulant s'assurer de l'absence de modification de morphologie au niveau de la poitrine pouvant procurer un gain aérodynamique, a appris l'AFP lundi soir 3 août.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Les différentes équipes ont reçu un communiqué de l'Union cycliste internationale indiquant qu'une "attention particulière sera portée au respect de l'article 1.3.032 du règlement de l'UCI, visant les éléments non essentiels et les vêtements ou autres articles/accessoires portés par un coureur qui pourraient modifier la morphologie".

Les commissaires seraient particulièrement attentifs à la présence de soutien-gorges rembourrés qui, en augmentant la surface de la poitrine des athlètes, permettraient un gain aérodynamique.

Les coureuses sont invitées à se rendre dans une tente dédiée à ce contrôle dix minutes avant le départ de leur contre-la-montre à Gevrey-Chambertin.

Ce chrono devrait effectuer un premier tri parmi les prétendantes à la victoire finale, le 9 août à Nice, lors d'un contre-la-montre de 21 km entre Gevrey-Chambertin et Dijon. Les concurrentes se frotteront, à la mi-course, aux 6,9%, sur 1,8 km, de Marsannay-la-Côte, avant 9 km très roulants et plutôt descendants vers Dijon.

La Norvégienne Sigrid Haugset, vainqueur de la 3e étape lundi 3 août à Poligny, porte le maillot jaune.

AFP/VNA/CVN