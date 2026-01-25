Toulouse intouchable, exploit du Stade français à l'UBB, fin de série pour Bayonne

Leçon du maître toulousain à l'élève palois, exploit du Stade français chez l'UBB, fin de série pour Bayonne, privé de sa 22 e victoire à domicile, et Montauban presque en Pro D2 : le classement du Top 14 a commencé à se décanter avec la 15 e journée

>> Top 14 : porté par un Dupont de gala contre La Rochelle, Toulouse reprend la tête

>> Jalibert en feu, Banks indispensable, Melikidze impressionne : le XV type à mi-saison

>> Champions Cup : le Stade toulousain dans de beaux draps

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Stade toulousain intouchable

Pau était venu à Ernest-Wallon avec tous ses internationaux samedi soir. Mais cela n'a pas suffi face à des Toulousains visiblement désireux de prendre le large en tête du classement avant trois journées de doublons sans leurs Bleus, Tournoi des six nations oblige. Résultat : une victoire 59-22 des triples champions en titre, neuf essais à trois, et six points d'avance sur leurs dauphins béarnais.

Un Kalvin Gourgues étincelant côté toulousain, Fabien Brau-Boirie auteur d'un doublé pour Pau : Fabien Galthié, le sélectionneur du XV de France, a vu du beau spectacle, avec sur la pelouse 18 des 42 joueurs sélectionnés pour préparer le match contre l'Irlande le 5 février au Stade de France, et sept essais à leur actif.

Exploit des soldats roses

En attendant ce choc en soirée à Toulouse, les champions d'Europe bordelais visaient eux la 3e marche du podium, occupée par le Stade français. Mais la victoire est revenue aux soldats roses (35-34), en bleu ce samedi après-midi, vainqueurs cinq essais à quatre après avoir mené la plus grande partie de la rencontre.

Menés 14-0 dès la 9e minute, les Girondins ont cru avoir fait le plus dur en prenant la tête pour la première fois à la 47e minute, après un nouveau numéro de Jalibert, intenable pendant ses 60 minutes sur le terrain. Mais les Parisiens ont repris la tête 20 minutes plus tard et l'UBB n'est jamais revenue, gâchant une dernière pénaltouche dans le temps additionnel.

Après deux défaites à l'extérieur à la dernière seconde, à Bayonne et Clermont, les Parisiens ont enfin tenu jusqu'au bout, infligeant leur deuxième défaite à domicile de la saison aux Girondins, après Pau (33-34) en novembre.

À dix longueurs des Toulousains, les Parisiens pourraient se faire déposséder de la 3e place par les Toulonnais dimanche en cas de victoire bonifiée des Varois à Mayol (15h30) contre Montpellier, dans une rencontre reportée de 24 heures en raison des violents orages sur Toulon.

Fin de série pour Bayonne

Bayonne, sur une série de 21 victoires à domicile, a également craqué devant son public.

Photo : AFP/VNA/CVN

Et c'est encore une fois Castres qui les a fait céder (13-10), après 19 mois d'invincibilité depuis le 6 juin 2024 et la 26e journée du Top 14, quand les Tarnais déjà s'étaient imposés face aux Basques.

Un nouvel exploit donc pour le CO, après sa qualification en Champions Cup sur la pelouse des Irlandais du Munster il y a une semaine.

Inexistant à l'extérieur et maintenant faillible sur sa pelouse, après des victoires à l'arraché contre le Stade français (35-34), Lyon (22-20) ou Toulon (35-32), l'Aviron bayonnais, désormais 11e, pourrait encore tanguer un peu plus, et Grégory Patat est de plus en plus menacé à son poste de manager.

L'Usap enfonce Montauban

Egalement invaincu à la maison cette saison, le Racing 92 est lui aussi passé près de la défaite à La Défense Arena face au LOU (35-34). Mais une pénalité de Gibert à la 80e minute et un nouveau doublé de son monstrueux pilier australien Taniela Tupou ont sauvé les Franciliens, leur permettant de remonter provisoirement à la 8e place, à deux longueurs du Top 6.

La fin de saison s'annonce très difficile pour les Lyonnais, scotchés à la 12e place et qui voient même les Perpignanais se rapprocher, après leur victoire 31-8 contre Montauban dans le match de la peur entre les deux mauvais élèves du championnat.

Plus que jamais lanterne rouge, à sept longueurs des Catalans désormais, le promu peut déjà penser à son retour en Pro D2. Quant aux joueurs de Laurent Labit, sur une belle dynamique, avec trois victoires sur leurs quatre derniers matches, ils peuvent eux rêver à aller arracher la 12e place et s'éviter un barrage pour le maintien.

AFP/VNA/CVN







