Open d'Australie : Gea tombe en 5 sets magiques, Gracheva en deux

Arthur Gea a perdu un combat titanesque qui s'est terminé au super tie break du cinquième set après plus de quatre heures et demie de match, le 22 janvier au deuxième tour de l'Open d'Australie où Varvara Gracheva a, elle, chuté face à la N o 5 mondiale et vainqueur du dernier Masters Elena Rybakina.

Photo : AFP/VNA/CVN

Sur les six Français en lice au deuxième tour à Melbourne, seul Corentin Moutet s'est donc qualifié, le 21 janvier, pour le troisième.

Le Monégasque Valentin Vacherot a lui aussi décroché un ticket pour le troisième tour.

Ça casse (2) : Gea, Gracheva

Pour son premier Open d'Australie, Arthur Gea (198e) a livré un immense combat de 4h33 face au vétéran suisse Stan Wawrinka (40 ans), vainqueur à Melbourne en 2014 et qui dispute, lui, son dernier Majeur australien.

Mais au bout de ce terrible bras de fer, l'expérience a payé dans le super tie break et c'est Wawrinka, vainqueur 4-6, 6-3, 3-6, 7-5, 7-6 (10/3) qui aura une chance de se hisser en huitièmes. Il affrontera pour cela Taylor Fritz (9e).

"Mes entraîneurs m'avaient prévenu qu'il n'allait pas lâcher le morceau, surtout si c'est la dernière fois qu'il vient ici. Donc oui, j'étais prêt à faire cinq sets", a commenté le Français de 21 ans. "C'est vrai que j'ai été surpris de son état physique", a-t-il ajouté.

Lui, il a souffert de crampes à partir du milieu du troisième set et de nausées dans le cinquième.

La différence a peut-être été faite sur l'expérience : Gea jouait son tout premier match en cinq sets quand Wawrinka en était à son 58e...

"C'était un match normal... c'est juste que ça a duré longtemps. C'est long, très long. Et avoir un break d'avance ou de retard, ça ne veut pas dire grand chose au final, il faut savoir rester patient, très patient. Il a géré ça un peu mieux que moi", a analysé Gea qui s'est quand même dit "fier" de ce qu'il avait "réussi à faire".

"Si j'avais dû finir en chaise roulante sur le court, je l'aurais fait... je n'en étais pas loin", a-t-il ajouté.

Vainqueur début janvier du Challenger de Nouméa, Gea n'avait encore jamais gagné le moindre match sur le circuit principal. Il gardera de son premier Open d'Australie une très belle victoire contre le Tchèque Jiri Lehecka (19e) au premier tour et un match phénoménal contre Wawrinka au deuxième.

En fin de programme, Gracheva (77e) a subi la loi de Rybakina qui s'est imposée 7-5, 6-2 après un temps d'adaptation aux conditions venteuses.

Elle était la dernière Bleue encore en lice sur les quatre engagées au premier tour.

Ça passe : Vacherot

Photo : AFP/VNA/CVN

"Tout est une première pour moi !": tels ont été les premiers mots de Valentin Vacherot après s'être qualifié pour la première fois pour le troisième tour d'un Majeur.

Le Monégasque de 27 ans a sorti pour cela l'Australien Rinky Hijikata (114e et bénéficiaire d'une invitation) 6-1, 6-3, 4-6, 6-2.

"Pour la première fois de ma vie, je perds le troisième set et je ne perds pas le match", a-t-il ajouté avec humour, en référence à son manque d'habitude des rencontres en cinq manches.

Sa carrière a en effet décollé l'an dernier à l'occasion de son titre au Masters 1000 de Shanghai en octobre, qui lui a permis d'entrer dans le Top 50 de l'ATP et d'intégrer directement les plus grands tournois du circuit.

Il n'avait joué qu'un seul autre Majeur jusque-là, Roland-Garros en 2024 en étant passé par les qualifications, mais avait perdu d'entrée face à Alejandro Davidovich.

Cette année à Melbourne, il affrontera l'Américain Ben Shelton (7e) pour tenter de se hisser en huitièmes de finale.

AFP/VNA/CVN