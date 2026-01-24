Ligue 1 : le PSG s'en sort difficilement à Auxerre

Trois jours après la défaite (2-1) au Sporting Lisbonne en Ligue des champions et avant le match décisif contre Newcastle, le PSG, largement remanié, a battu difficilement le relégable Auxerre (1-0) vendredi 23 janvier, sans chasser totalement les doutes.

>> Ligue 1 : un derby à Paris, la première de Claude Puel à Nice

>> L1 : Lyon coule Monaco, Rennes s'offre le Losc, Nice se stabilise

>> L1 : l'OM atomise Angers avant Liverpool





Photo : AFP/VNA/CVN

Paris n'impressionne plus vraiment même en championnat mais a tout de même repris provisoirement la tête de la Ligue 1, avant le choc entre Lens et l'OM samedi soir 24 janvier.

Coincée entre deux matches de Ligue des champions, cette rencontre avait essentiellement pour but de chasser les quelques doutes qui entourent l'équipe de Luis Enrique depuis le début de l'année 2026. Surtout avant d'affronter Newcastle mercredi lors de la dernière journée de la phase de ligue pour accrocher le top 8 et ne pas jouer les deux matches de barrages.

Les doutes d'abord autour du gardien Lucas Chevalier, qui n'a pas été décisif mardi à Lisbonne, encaissant deux buts sur quatre tirs cadrés.

Vendredi 23 janvier au stade l'Abbé-Deschamps (17.254 spectateurs), l'ancien Lillois a été peu inquiété et n'a pas eu à s'employer, les Auxerrois n'ayant cadré aucune frappe. La défense bis (Lucas Beraldo, Lucas Hernandez et Illya Zabarnyi) alignée par l'Espagnol a plutôt rassuré, réussissant à gérer les quelques occasions auxerroises.

Cette rencontre était aussi le bon moment pour éloigner les crispations concernant l'attaque du PSG, moins efficace ces dernières semaines hormis lors du succès vendredi dernier contre Lille (3-0).

Toujours avec une possession impressionnante (environ 70%), les Parisiens - face au bloc bas de la défense de l'AJA - ont de nouveau manqué des occasions qu'ils ne rataient pas au printemps dernier.

Le PSG "manque un peu de confiance"

Après plus de quinze frappes et 80 minutes, le PSG a ouvert le score sur une belle inspiration d'Ousmane Dembélé qui a lancé en profondeur Bradley Barcola, lequel a eu enfin le bon geste pour tromper Donovan Leon (1-0, 80e).

Avant cela, l'attaquant français a beaucoup fait de différences sans réussir son dernier geste (2e, 51, 63e), tout comme Khvicha Kvaratskhelia (4e, 8e), pas assez dangereux.

Photo : AFP/VNA/CVN

Sans Fabian Ruiz, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Joao Neves, Lee Kang-in et Matvey Safonov, les joueurs de Luis Enrique ont une nouvelle fois dominé sans être vraiment dangereux hormis sur une action en fin de match, rappelant l'automne 2025.

L'entrée à l'heure de jeu de Désiré Doué et d'Ousmane Dembélé a fait un peu de bien à l'attaque du PSG, qui n'a donc toujours pas été rassurante même face à l'AJA, relégable. Désiré Doué a confirmé qu'il ne traversait pas sa meilleure période en ratant une occasion trop facile pour son niveau (76e).

"On est dans un très bon moment", a pourtant insisté jeudi 22 janvier Luis Enrique à la veille du déplacement dans l'Yonne, rappelant que "cette saison est particulière".

Au fil des conférence de presse, l'entraîneur espagnol veut chasser les doutes en répétant à l'envi que son équipe se porte bien même elle enchaîne les matches sans impressionner.

D'ailleurs, Luis Enrique a changé de discours vendredi soir 22 janvier à Auxerre : "Je crois que c'est très clair, c'est un moment particulier. On met la pression à Lens c'est l'essentiel, c'est difficile, il manque un peu de confiance et de précision pour finir les occasions, cela a été compliqué", a admis l'Espagnol.

L'inquiétude a-t-elle gagné les rangs du staff parisien ces dernières semaines ? "Bien sûr, comme coach quand tu vois que tu perds des ballons que normalement tu ne perds pas ... Si on avait perdu, la confiance aurait encore diminué", a-t-il reconnu.

AFP/VNA/CVN