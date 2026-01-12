Champions Cup : le Stade toulousain dans de beaux draps

Le Stade toulousain a de nouveau mis un genou à terre, dimanche 11 janvier chez les Saracens (20-14) en Angleterre, une deuxième défaite consécutive en Champions Cup qui place les sextuples champions d'Europe en fâcheuse posture.

>> Top 14 : l'UBB surclasse Toulon, et n'est qu'à un pas du doublé

>> Champions Cup : face à Northampton, paillettes attendues pour l'UBB

Photo : AFP/VNA/CVN

Antoine Dupont et ses partenaires, déjà défaits à Glasgow (28-21) lors de la journée précédente, sont quatrièmes avec sept points.

Dans ce type de match, "on n'arrive pas à hausser notre niveau, notre intensité de jeu et ça se répète plusieurs fois depuis le début de la saison", a constaté le capitaine. Mais, a-t-il ajouté, "ce sont les mêmes joueurs qui ont gagné (des trophées, ndlr) les années précédentes, donc il n'y a pas de raison qu'on n'en soit plus capables".

La qualification n'est pas en péril avant l'ultime rencontre de la poule 1 où ils défieront Sale (2e, 11 pts), mais les Sharks de Durban, cinquièmes avec cinq unités, rôdent juste derrière.

Au StoneX Stadium, dans le Nord de Londres, les Français se sont cassés les dents sur les "Sarries" à la défense de fer. Ils ont ramené au moins le point du bonus défensif, un maigre lot de consolation.

Les Rouge et Noir, en maillot blanc, ont pourtant conclu le round d'observation des vingt premières minutes avec un premier essai de Blair Kinghorn, transformé par Thomas Ramos (19e, 0-7).

Le N.10 écossais, titularisé en l'absence de Romain Ntamack, blessé au dos, a fini par trouver une ouverture au sein de la défense adverse, essorée par une longue séquence "essui-glace" où les visiteurs ont alterné jeu à droite, à gauche, à droite, etc.

Mais ce sont eux qui sont rentrés un peu KO à la mi-temps, sous la pluie et le vent, menés 17-7 après avoir encaissé un troisième essai sous la pression des avants anglais, avec Tom Willis en finisseur (40e).

"On est devenu ordinaires"

Photo : AFP/VNA/CVN

Entre temps, en effet, les hommes d'Ugo Mola ont perdu le fil et l'élan, à l'image d'Antoine Dupont, contré au départ du deuxième essai anglais, inscrit en coin par Rotimi Segun (29e, 5-7). L'ailier en a inscrit un autre dans la foulée (36e, 12-7).

Les Toulousains ont lancé la seconde période comme il le fallait, avec les bonnes intentions et une bonne exécution de la part des arrières.

L'ailier Matthis Lebel, collé à la ligne, a récupéré une passe sautée de Kinghorn après un rebond, il a esquivé un adversaire et résisté au retour d'un autre pour aplatir. Une nouvelle transformation de Ramos a permis de réduire l'écart à trois points seulement (47e, 17-14).

Les "Sarries" du capitaine Maro Itoje n'ont pas craqué pour autant, au contraire. La défense anglaise, bien huilée, a contrarié la dynamique des sextuples champions d'Europe de fort belle manière.

Owen Farrell est même sorti du banc pour aggraver les ennuis du leader actuel du Top-14 avec une pénalité (62e, 20-14) qui a symbolisé le manque de discipline des Français.

L'engagement n'a pas fait défaut mais "il faut un peu plus de maîtrise, un peu plus d'application, un peu plus de ballon. Et il nous en a manqué dans les moments clés", a relevé Ugo Mola. Au final, "on est rentré un peu dans le rang et très certainement devenu un peu ordinaires. Et l'ordinaire ne suffit pas pour se qualifier dans les premières places de la Champions Cup".

AFP/VNA/CVN