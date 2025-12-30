Top 14

Jalibert en feu, Banks indispensable, Melikidze impressionne : le XV type à mi-saison

À mi-parcours du Top 14, l'ouvreur de l'UBB Matthieu Jalibert enchaîne les excellentes prestations, tout comme le pilier parisien Giorgi Melikidze ou l'indispensable arrière de Montpellier Tom Banks.

Ne sont éligibles dans cette composition que les joueurs ayant disputé au moins sept matches sur les treize premiers de la saison.

Arrière

Tom Banks (15). C'est le stakhanoviste du Top 14 car il n'a pas manqué la moindre minute. Débarqué cet été dans l'Hérault après trois saisons au Japon, l'ancien arrière wallaby (22 sélections) a trouvé son rythme au point de devenir la bonne pioche du MHR. Le Toulousain Thomas Ramos, s'il a moins joué en 15, a été excellent lors de presque chaque apparition.

Ailiers

Grégoire Arfeuil (14). Le longiligne ailier béarnais de 21 ans, passé par le 7 et excellent sous les ballons haut, est la révélation de cette phase aller avec sept essais en dix matches et représente une menace constante.

Louis Bielle-Biarrey (11). Statistiquement, l'ailier de Bordeaux-Bègles continue d'affoler les compteurs (huit essais en neuf matches de Top 14). Au-delà de sa vitesse et de sa capacité à enchaîner les efforts à haute intensité, il faut noter ses très bonnes connexions avec Nicolas Depoortere, son ancien coloc, ou avec Matthieu Jalibert qui le trouve souvent au pied.

Centres

Nicolas Depoortere (13). Le girondin avait vu sa saison passée perturbée par une fracture du plancher orbital et de l'appréhension ensuite. Cet épisode est oublié et le voilà qui brille de nouveau au centre de l'attaque de l'UBB, malgré l'absence de son compère Yoram Moefana.

Fabien Brau-Boirie (12). Le Palois a confirmé les excellentes dispositions au plus haut niveau entrevues la saison passée et rayonne dans la ligne de trois-quarts paloise qui tourne à plein régime malgré les blessures des internationaux Emilien Gailleton et Théo Attissogbe. Le Toulousain Kalvin Gourgues ou le Parisien Noah Nene ont aussi impressionné.

Charnière

Matthieu Jalibert (10). Lors de cette phase aller, l'ouvreur girondin a marché sur l'eau avec des prestations de très haut niveau. Animateur hors pair, accélérateur, il a souvent été le détonateur de nombre de matches de l'UBB, avec également des meilleures prestations défensives.

Nolann Le Garrec (9). Le pari du changement de club avec son départ du Racing 92 pour La Rochelle est pour l'instant réussi. Il change clairement l'allure de la Caravelle quand il est sur le terrain, même si le jeu des Rochelais reste à améliorer.

Troisième ligne

Esteban Capilla (7). Le septiste bayonnais a marqué le début de saison de l'Aviron par ses courses, son jeu aérien et son sens du jeu, attirant même l'attention du staff des Bleus en novembre.

Nathan Hughes (8). L'ancien du XV de la Rose, 34 ans, sortait de trois saisons au Japon mais n'a pas eu de difficulté à s'adapter au Top 14 où il a figuré sur toutes les feuilles du Racing 92. A son actif, des charges surpuissantes et cinq essais.

Maxime Baudonne (6). Joueur de l'ombre, le Francilien a excellé dans les taches moins visibles. Il est le meilleur gratteur du championnat et tourne à environ dix plaquages par match.

Deuxième ligne

Jimi Maximin (5). C'est la saison de l'éclosion. Précieux en mêlée, décisif lors de la victoire contre Toulouse, il est également complémentaire avec Hugo Auradou dans la cage. Le Toulonnais David Ribbans a aussi été très précieux chez les troisièmes du Top 14.

Thibaud Flament (4). Le Toulousain n'a pas beaucoup joué en Top 14 (7 apparitions), mais répond toujours présent. Sa polyvalence permet aussi de compenser les blessures ou méformes de ses coéquipiers.

Première ligne

Giorgi Melikidze (3). Sa rage lors de son essai après la sirène dans le derby francilien en dit long sur l'attachement du presque trentenaire droitier géorgien au Stade français. Il est un maillon essentiel dans la mêlée rose, la plus performante du championnat.

