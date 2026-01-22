C1 : le Bayern maîtrise la St-Gilloise (2-0) et file directement en 8es de finale

Brouillon pendant 45 minutes, le Bayern Munich a fait plier l'Union St-Gilloise en seconde période pour s'imposer 2 à 0, avec un doublé de Harry Kane, et assurer sa qualification directe pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

>> C1 : le Bayern fidèle au rendez-vous des quarts de finale

>> C1 : le Real Madrid, immortel, élimine l'Atlético aux tirs au but et verra les quarts

>> C1 : des duels à tous les étages entre le PSG et l'Inter

Photo : AFP/VNA/CVN

Avec 18 points, les Munichois ont renforcé leur deuxième place au classement de la phase de ligue, trois points derrière Arsenal assuré de finir à l'une des deux premières places. La semaine prochaine, le Bayern se rendra à Eindhoven avec le top 2 dans le viseur (un match nul sera suffisant), pour avoir l'avantage du terrain pour les matches retour lors de toute la phase à élimination directe.

La victoire contre l'Union St-Gilloise, cumulée au match nul de l'Atlético sur la pelouse de Galatasaray (1-1) et la défaite de l'Atalanta Bergame contre Bilbao (3-2) assure au Bayern une place dans le top 4 de cette première phase de la C1.

Dans une rencontre compliquée, le Bayern s'en est remis mercredi 21 janvier à ses valeurs refuges, Michael Olise, Luis Diaz et surtout Harry Kane. En début de seconde période, Olise a déposé au premier poteau une offrande sur la tête de Kane pour l'ouverture du score (52e).

Deux minutes plus tard, sur un contre entre Raphaël Guerreiro, Olise, Diaz et Kane, l'international français a trouvé dans la profondeur le capitaine de la sélection anglaise. Kane a alors crocheté le gardien de l'Union St-Gilloise Kjell Sherpen, obtenant logiquement un penalty, qu'il s'est empressé de transformer (55e).

L'attaquant anglais a signé mercredi ses 6e et 7e buts de la saison en C1, pour un total avec le Bayern de 34 en 29 matches, toutes compétitions confondues. Il aurait pu en ajouter un de plus s'il n'avait pas manqué un penalty à la 80e minute.

Südkurve fermée

Les Munichois ont été réduits à 10 peu après l'heure de jeu, pour un second carton jaune sévère pour le Sud-Coréen Kim Min-jae (64e), mais ils ont conservé la possession de la balle, se procurant la plupart des occasions.

Photo : AFP/VNA/CVN

Dans une Allianz Arena plongée dans un froid polaire sec (-6 degrés au coup d'envoi) qui n'a quitté que très rarement Munich depuis début 2026, les coéquipiers de Manuel Neuer ont balbutié leur jeu pendant les 45 premières minutes, avec un inhabituel déchet technique, multipliant notamment les erreurs de passes, soit trop soit pas suffisamment appuyées.

Après un premier quart d'heure dominateur, les Munichois ont reculé, et Neuer a sauvé son équipe, grâce à une parade réflexe sur une tentative de la tête de Promise David, mal placée.

Le match s'est déroulé devant un peu plus de 65.000 personnes, contre les 75.000 habituels. Lors du dernier match à domicile du Bayern en Ligue des champions contre le Sporting (victoire 3-1), les ultras du Bayern avaient craqué plusieurs dizaines de fumigènes, conscients qu'ils risquaient une fermeture provisoire de leur tribune car ils étaient sous le coup d'un sursis.

Dans l'impossibilité de fermer uniquement les secteurs sanctionnés par l'UEFA, le Bayern a décidé de fermer l'ensemble des blocs de la Südkurve, soit 9.336 places. Repoussés dans la troisième couronne de la tribune sud de l'Allianz Arena, les ultras du Bayern ont déployé deux banderoles : "Nous sommes toujours là. La +Kurve+, c'est nous", et "Contre les sanctions collectives - Pour une fan-culture vivante".

AFP/VNA/CVN







