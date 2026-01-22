Athlétisme

Marcell Jacobs de retour en Italie avec l'entraîneur de ses titres olympiques

Le sprinteur italien Marcell Jacobs, après une parenthèse américaine de deux ans, va de nouveau s'entraîner en Italie sous la direction de Paolo Camossi, qui lui avait permis de décrocher l'or olympique sur 100 m et en relais 4x100 m à Tokyo en 2021, a-t-il annoncé mardi soir 20 janvier.

>> Jacobs gagne un 60 m pour sa rentrée, Duplantis frôle le record du monde

>> Athlétisme : Jacobs le récidiviste, Samba-Mayela nouvelle étoile bleue

>> Jacobs renoue avec le 100 m sans affoler le chrono

Photo d’archives : AFP/VNA/CVN

"Je suis heureux de retourner travailler avec Paolo Camossi. Ensemble, nous avons écrit une belle page de l'histoire du sport italien et nous pensons pouvoir, ensemble, en écrire une autre", a déclaré Jacobs sur le site internet de la Fédération italienne d'athlétisme (Fidal).

"Nous nous projetons vers (les Jeux olympiques de) Los Angeles 2028. Maintenant, on retourne au boulot pour donner de nouvelles émotions et satisfactions à ceux qui m'ont toujours soutenu", a-t-il ajouté.

Depuis son retentissant doublé 100 m/4x100 m à Tokyo, Jacobs, 31 ans, est rentré dans le rang au niveau mondial, freiné par les blessures à répétition.

Il a certes été sacré champion d'Europe du 100 m en 2022 et 2024, mais a dû se contenter de la 5e place du 100 m des JO-2024 de Paris et de la 4e dans le relais 4x100 m. En septembre dernier, aux Mondiaux de Tokyo, l'Italien a été éliminé en demi-finale.

Le sprinteur, né aux États-Unis mais qui a grandi en Italie, avait mis fin après huit années à sa collaboration avec Camossi fin 2023 et s'était installé en Floride pour rejoindre le groupe de Rana Reider.

Le mois dernier, il avait avoué se poser des questions sur la suite à donner à sa carrière, reconnaissant être "à la recherche d'une étincelle" pour se projeter jusqu'aux prochains JO.

AFP/VNA/CVN



