Biathlon : à Nove Mesto, deux doublés pour la France juste avant les Jeux d'hiver

Après le doublé d'Eric Perrot et Emilien Jacquelin, l'équipe de France a récidivé vendredi 23 janvier à Nove Mesto (République tchèque) avec la victoire de Justine Braisaz-Bouchet dans l'individuel court (12,5 km) devant Lou Jeanmonnot, de bon augure à deux semaines des Jeux olympiques d'hiver.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Il y a vraiment beaucoup de motifs de satisfaction", a savouré l'entraîneur des Bleues Cyril Burdet au micro de la chaîne L'Equipe.

En lice pour jouer le 20/20 dans le dernier tir debout, Lou Jeanmonnot a manqué la première cible avant de blanchir les quatre autres, sortant du pas de tir avec une seconde d'avance sur son amie Justine Braisaz-Bouchet.

Comme à son habitude, la Savoyarde de 29 ans filait à toute vitesse sur la neige de la piste située au coeur des monts de Bohème - Moravie avant de couper la ligne d'arrivée d'une petite seconde devant Jeanmonnot, avec un 19/20 et le meilleur temps de ski. L'Allemande Franziska Preuss complète le podium à plus d'une minute.

En difficulté sur le pas de tir fin 2025 avec quelques trous d'air, la championne olympique de la mass start à Pékin en 2022 a signé une copie solide au meilleur moment de la saison en décrochant son premier succès cet hiver.

"Ca fait plusieurs semaines qu'à l'entraînement il y a plus de régularité et de netteté dans mes tirs. Je pense que j'ai trouvé quelque chose que je peux répéter si je me focalise sur des sensations et des intentions très simples", a expliqué Braisaz-Bouchet après la course.

Jeanmonnot consolide son avance

Photo : AFP/VNA/CVN

Même si la biathlète est bien consciente que cette régularité retrouvée n'est pas une garantie pour décrocher le titre olympique de la discipline.

"Il y a quatre ans, j'ai gagné l'individuel à Anterselva et ensuite aux Jeux olympiques j'ai été transparente jusqu'à la mass start. Ca reste la course d'un jour et j'ai vraiment conscience de ça", a-t-elle tempéré.

Dans la lutte pour le gros globe de cristal, Lou Jeanmonnot avait une bonne opportunité de creuser l'écart au classement général en l'absence de ses principales rivales - la Norvégienne Maren Kirkeeide et les Suédoises Elvira et Hanna Oeberg - qui ont privilégié l'entraînement en altitude avant les Jeux de Milan Cortina (6-22 février).

"Courir me fait du bien et c'est nécessaire. Ca reste des exercices deux semaines avant les Jeux et ça me permet même d'améliorer des choses", a indiqué à la chaîne L'Equipe la Jurassienne de 27 ans, qui disputera sa première olympiade à Anterselva.

Jeanmonnot consolide un peu plus son dossard jaune avec désormais 192 points d'avance (793 contre 601) sur sa première poursuivante Suvi Minkkinen, 22e vendredi soir 23 janvier avec quatre erreurs.

L'étape de Nove Mesto se poursuit samedi avec le relais mixte simple (13h15) et le relais mixte (15h10).

AFP/VNA/CVN