Open d'Australie

Alcaraz et Sabalenka déroulent, Zverev perd encore un set en chemin

Les N o 1 mondiaux Carlos Alcaraz et Aryna Sabalenka ont aisément rallié mardi 20 janvier le troisième tour de l'Open d'Australie, imités en soirée par Alexander Zverev (3 e ) qui a néanmoins encore laissé échapper un set.

Alcaraz, Sabalenka et Gauff sans accroc

Double lauréate de l'Open d'Australie et triple finaliste sortante, Aryna Sabalenka a lancé la journée sur le Central par une victoire 6-3, 6-1 contre la Chinoise Bai Zhuoxuan (702e).

"Je suis heureuse parce qu'elle n'est pas facile à jouer", a commenté la Bélarusse de 27 ans, qui a dû contenir le retour de son adversaire de 5-0 à 5-3 dans le premier set.

La quadruple lauréate de tournois du Grand Chelem affrontera au troisième tour l'Autrichienne d'origine russe Anastasia Potapova (55e), qui a battu la lauréate de l'US Open 2021, la Britannique Emma Raducanu (29e).

Si elle mène trois victoires à zéro (dont une victoire par forfait) dans leurs duels, Sabalenka se méfie malgré tout. "Quand tu affrontes la No1 mondiale, tu n'as rien à perdre et tu joues plus libérée", a souligné la native de Minsk.

Programmé juste après Sabalenka dans la Rod Laver Arena, Carlos Alcaraz s'est débarrassé de l'accrocheur Allemand Yannick Hanfmann (102e) 7-6 (7/4), 6-3, 6-2.

"Je continue de m'habituer aux conditions de jeu (...) j'espère que je serai meilleur au prochain match", a déclaré l'Espagnol, qui convoite à Melbourne le seul trophée du Grand Chelem qui lui échappe.

Vainqueur de six titres du Grand Chelem mais jamais parvenu plus loin que les quarts de finale à l'Open d'Australie, il affrontera vendredi le Français Corentin Moutet (37e) pour tenter de rallier les huitièmes de finale du premier tournoi officiel qu'il dispute depuis la séparation mi-décembre avec son entraîneur historique Juan Carlos Ferrero.

Dans la Margaret Court Arena, la No3 mondiale Coco Gauff a réussi - selon ses propres termes - un match "quasiment parfait" pour battre la Serbe Olga Danilovic (69e) 6-2, 6-2. La double lauréate en Grand Chelem (US Open 2023 et Roland-Garros 2025) défiera vendredi 23 janvier sa compatriote Hailey Baptiste (70e) au troisième tour.

Mirra Andreeva (7e), Jasmine Paolini (8e) et Elina Svitolina (12e) se sont également qualifiées en deux sets.

Zverev et Medvedev ralentis par des Français

Respectivement opposés aux Français Alexandre Müller (52e) et Quentin Halys (83e), le finaliste sortant à Melbourne Alexander Zverev et l'ex-No1 mondial Daniil Medvedev (12e) ont tous les deux laissé échapper un set et mis plus de trois heures à s'imposer.

Vainqueur 6-3, 4-6, 6-3, 6-4, l'Allemand a en outre dû faire appel au kiné dans le quatrième set, semblant souffrir de la cheville gauche.

"J'ai eu quelques douleurs au service, particulièrement quand mes pieds retombaient au sol (...) mais je pars du principe que si j'ai pu continuer à jouer normalement" contre Müller, "ça ne sera rien de trop grave", a dédramatisé Zvere.

Le triple finaliste en Grand Chelem se mesurera au troisième tour au Britannique Cameron Norrie (27e). Medvedev l'a pour sa part emporté 6-7 (9/11), 6-3, 6-4, 6-2.

"Cela fait plus d'un an (US Open 2024, NDLR) que je n'ai pas passé le deuxième tour d'un tournoi du Grand Chelem, je suis content", a déclaré le vainqueur de l'US Open en 2021.

"Je dois avant tout reconstruire ma confiance. Si je gagne cinq matches de plus ici (et donc le titre, NDLR), ce sera super. Mais je vais prendre les matches les uns après les autres", a-t-il commenté.

Il affrontera vendredi 23 janvier le Hongrois Fabian Marozsan (47e) pour tenter de se hisser en huitièmes de finale. Alex De Minaur (6e), Alexander Bublik (10e) et Andrey Rublev (15e) ont aussi rallié le troisième tour mercredi 21 janiver.

Le double tenant du titre Jannik Sinner (2e) et le décuple vainqueur à Melbourne Novak Djokovic (4e) disputeront jeudi 22 janvier leur deuxième tour, respectivement contre l'Australien James Duckworth (88e) et l'Italien Francesco Maestrelli (141e).

Dans le tableau féminin, Iga Swiatek (2e) poursuivra sa quête d'un premier titre à Melbourne contre Marie Bouzkova (44e), lors d'une journée où joueront également Amanda Anisimova (4e), Elena Rybakina (5e) et la tenante du titre Madison Keys (9e).

