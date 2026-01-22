Biathlon : à Nove Mesto, Jeanmonnot peut faire le break en l'absence de ses rivales

À Nove Mesto (République tchèque), Lou Jeanmonnot peut faire un premier pas vers le gros globe de cristal, en l'absence de ses principales rivales pour le classement général de la Coupe du monde de biathlon, qui privilégient l'entraînement en altitude à deux semaines des Jeux olympiques.

Les principales nations ont adopté des stratégies différentes pour atteindre leur pic de forme en Italie.

Comme la plupart des cadres norvégiens, Maren Kirkeeide (3e) est partie en stage au col de Lavazè (1.800 m), dans les Alpes italiennes, à des hauteurs proches du site olympique d'Anterselva (1.600 m).

Les Suédoises Hanna et Elvira Oeberg, 4e (à 158 points) et 5e (à 212 points) au général et en très grande forme ces dernières semaines, s’entrainent à Livigno (1.800 m). Les Français, eux, ont disputé toutes les courses de Coupe du monde en les intégrant dans leur préparation en vue des épreuves olympiques.

Malgré la présence de la Finlandaise Suvi Minkkinen (2e à 136 points), Lou Jeanmonnot peut donc réaliser une belle opération si elle fait le plein (90 points pour une victoire) lors des deux courses individuelles prévues ce week-end à Nove Mesto, au coeur des Monts de Bohème-Moravie.

Des points qui seront précieux dans la lutte finale pour décrocher le gros globe, le rêve qui lui échappe depuis deux saisons (2e en 2024 et 2025). "C'est le mois de mars qui compte" avec les trois dernières étapes de Coupe du monde, répète humblement la Jurassienne de 27 ans.

Retour de Botn

Chez les hommes, le trio de tête - Tommaso Giacomel, Eric Perrot et Sebastian Samuelsson - continuera de jouer des coudes en République Tchèque.

"Ce que je lorgne, c'est le mois de février. Le dossard jaune sera un lot de fin de saison. Il y a encore beaucoup de courses après les Jeux", expliquait à Ruhpolding l'entraîneur des Bleus Simon Fourcade.

"On recentrera dessus à ce moment-là si on est encore dans le timing mais moi je préfère arriver aux Jeux avec le dossard jaune sur les épaules de Tommaso Giacomel que sur les nôtres", a-t-il ajouté.

Absent (malade) lors des deux étapes allemandes, le Norvégien Johan-Olav Botn fait son grand retour juste avant les JO-2026, le principal objectif de sa saison.

Les cadres "Norge", comme Johannes Dale-Skjevdal (5e), Vetle Christiansen (8e) et Sturla Laegreid (9e) font partie de la délégation en stage au col de Lavazè, là où leur coéquipier Sivert Bakken a été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel le 23 décembre.

