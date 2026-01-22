NBA : les Knicks écrasent les Nets, "SGA" porte encore le Thunder

Dans le derby de New York, les Knicks ont surclassé à domicile de biens pâles Nets, et Shai Gilgeous-Alexander a une nouvelle fois été décisif pour le Thunder d'Oklahoma City, cette fois chez les Milwaukee Bucks, mercredi en NBA.

>> NBA : le Thunder finit par battre les Spurs

>> NBA : Denver bat Dallas, qui perd en plus Cooper Flagg, blessé

>> NBA : Wembanyama sélectionné pour son 2e All-Star Game, cette fois comme "titulaire"

Photo : AFP/VNA/CVN

Les Knicks étrillent les Nets

Les New York Knicks ont mis fin à une série de quatre défaites consécutives en infligeant dans leur antre du Madison Square Garden une correction historique à leurs voisins des Brooklyn Nets (120-66).

Il s'agit de la plus large victoire de l'histoire de la franchise, avec 54 points d'écart, dépassant ainsi l'ancien record de 48 points établi en 1968, 1972 et 1994.

Jalen Brunson a été le plus en vue avec 20 points, dans un match à sens unique. Les Knicks ont pris le contrôle dès le premier quart-temps (38-20) avant de creuser l'écart de manière spectaculaire, comptant jusqu'à 59 points d'avance.

Une réaction était attendue par leur exigeant public suite à la lourde défaite enregistrée lundi à la maison face à Dallas (114-97).

Très critique après ce revers, l'entraîneur Mike Brown avait publiquement défié ses joueurs de "faire leur travail", après avoir encaissé 75 points en première mi-temps contre les Mavericks.

Le message a visiblement été entendu. "Le simple fait de nous voir jouer à notre meilleur niveau, de les voir tout donner pendant 48 minutes, était très agréable", s'est félicité Brown après la déculottée infligée aux Nets.

Photo : AFP/VNA/CVN

Troisièmes à l'Est, les Knicks, éliminés en finale de Conférence la saison passée, voient ce succès comme un point de départ. "Il fallait se recentrer et redevenir nous-mêmes", a résumé Brunson.

Le Thunder et "SGA" enchaînent

Le Thunder d'Oklahoma City, champion NBA en titre, s'est imposé avec autorité sur le parquet des Milwaukee Bucks (122-102), en étant une nouvelle fois porté par Shai Gilgeous-Alexander (40 points), qui a prolongé une série de performances individuelles remarquables.

Le meneur canadien a désormais marqué au moins 20 points lors de 115 matches consécutifs, le joueur de 27 ans se rapproche du record historique de Wilt Chamberlain (126 rencontres entre 1961 et 1963).

Grâce à ce succès, le Thunder affiche un bilan de 37 victoires pour huit défaites et conforte sa place de leader à l'Ouest, devant les San Antonio Spurs (30-14). Collectivement solide, OKC a contrôlé la rencontre des deux côtés du terrain face à des Bucks dépassés.

Leur star, le Grec Giannis Antetokounmpo, a été brillant au rebond avec 14 ballons récupérés mais limité à 19 points en 31 minutes.

"Nous avons un groupe de joueurs motivés et affamés, mais pas rassasiés par un seul titre", a déclaré Gilgeous-Alexander. "Nous jouons ce jeu pour être excellents et maximiser notre potentiel, et nous avons toujours l'impression d'avoir beaucoup de marge de progression, et c'est ce que nous visons", a souligné le MVP 2025.

Les Pistons sereins à la Nouvelle-Orléans

Les Detroit Pistons, leaders de la Conférence Est ont signé une quatrième victoire consécutive en allant gagner sans trembler sur le parquet des New Orleans Pelicans (112-104), qui présentent le plus mauvais bilan de la NBA.

Photo : AFP/VNA/CVN

Jamais menés, les joueurs de J.B. Bickerstaff ont une nouvelle fois affiché leur solidité collective. Le pivot Jalen Duren a dominé dans la raquette avec 20 points et 15 rebonds.

Detroit a contrôlé le rythme de la rencontre grâce à sa défense et à son efficacité près du cercle. Les Pelicans, emmenés par Saddiq Bey (20 points), n'ont jamais réussi à recoller durablement.

"Nous jouons avec beaucoup de discipline en ce moment, chacun connaît son rôle", a souligné Duren. "Notre objectif est de continuer à progresser et de rester constants, peu importe l'adversaire."

Avec ce succès, les Pistons conservent une avance confortable au classement sur les Boston Celtics, vainqueurs à domicile des Indiana Pacers (119-104).

AFP/VNA/CVN











