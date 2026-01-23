Foot : le Real Madrid et le Barça, clubs aux plus hauts revenus en 2024-2025

Avec 1,161 milliard d'euros de revenus générés lors de la saison 2024-2025, nouveau record, le Real Madrid est toujours en tête du classement "Football Money League" publié le 22 janvier par le cabinet Deloitte, tandis que le FC Barcelone, 6e la saison précédente, retrouve le podium (2 e ) pour la première fois depuis la saison 2019-2020 avec près d'un milliard de revenus (974 millions d'euros), devant le Bayern Munich (plus de 860 M EUR).

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Paris SG, troisième dans la dernière édition du classement, recule lui d'une place, avec 837 millions d'euros, en hausse par rapport à l'année précédente (806 M EUR).

L'étude de Deloitte se base sur trois sources de revenus pour établir son classement : la billetterie, les droits TV et les revenus commerciaux.

Pour la troisième année consécutive, ce sont les revenus commerciaux qui représentent la part la plus importante des recettes des clubs (5,3 milliards d'euros, soit 43% du total).

Les revenus des droits TV sont eux en forte hausse (+10%) et représentent 38% du total des recettes.

Cette hausse, explique Deloitte, s'explique notamment par les droits TV du Mondial des clubs élargi à 32 équipes et dont la première édition s'est déroulée l'été dernier aux États-Unis.

Les clubs qui ont participé à ce Mondial connaissent une augmentation de 17% de leurs revenus liés aux droits TV.

Du côté du football féminin, les 15 clubs avec le plus de revenus génèrent un total de recettes dépassant les 150 millions d'euros pour la première fois (158 M EUR).

Le classement est dominé par Arsenal, titré en Ligue des champions (25,6 M EUR), avec une hausse des recette de 43% par rapport à la saison précédente, devant Chelsea (25,4 M EUR) et Barcelone (22 M EUR).

APS/VNA/CVN