Le 1er jour du rallye Monte-Carlo écourté à cause d'une météo dantesque

Le premier soir de course du mythique rallye Monte-Carlo a été écourté le 22 janvier en raison d'une météo dantesque sur les routes alpines, ce qui a effrayé et ulcéré des pilotes, dont le champion du monde Sébastien Ogier, qui dit avoir vécu la " pire étape " de sa carrière.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le classement général au terme de ces premières étapes du "Monte-Carl'", manche inaugurale du Championnat du monde des rallyes WRC, s'en est trouvé bouleversé : c'est le jeune Suédois Oliver Solberg, tout nouveau chez Toyota, qui a pris les commandes de la course partie de Monaco et qui s'est poursuivie par trois épreuves spéciales chronométrées, dont deux nocturnes dans le brouillard, sur de petites routes de montagne verglacées, boueuses ou enneigées.

Le nonuple champion du monde Ogier, numéro un chez Toyota et qui brigue une 11e victoire au Monte-Carlo, est rentré à Gap, le camp de base du rallye, le visage fermé, qualifiant sa soirée de "pire étape, de très loin, de toute (sa) carrière".

Il s'est dit devant la presse "soulagé d'être rentré en un seul morceau" et "trop vieux" pour prendre "autant de risques".

C'est "inacceptable" et "c'est un miracle !", a dénoncé ce père de famille de 42 ans, qui finit troisième au classement général de cette première soirée.

"Je n'y voyais rien", a renchéri son coéquipier et quintuple vice-champion du monde, le Britannique Elfyn Evans, après que la direction de course eut sorti le drapeau rouge lors de la dernière spéciale, vers 21h00.

Le Gallois de 37 ans finit deuxième au classement général provisoire.

La direction de course a fini par expliquer qu'il y avait sur les routes "des mouvements de plusieurs spectateurs dans des zones dangereuses entre les passages de concurrents, ainsi qu'une visibilité réduite causée par un épais brouillard".

"Mon Dieu"

Le jeune coéquipier d'Ogier et d'Evans chez Toyota, Oliver Solberg, 24 ans, avait réalisé un temps canon lors de la seconde spéciale dans les Alpes-de-Haute-Provence et sort premier du classement général.

"J'avais tellement de brouillard, mon Dieu, il y avait énormément de boue, j'ai failli sortir de la route une centaine de fois", s'est-il écrié devant des journalistes.

Plus tôt, il avait reconnu avoir "foncé sur la neige (...) la chose la plus folle" à faire.

Chez Hyundai, le Belge Thierry Neuville, champion du monde 2024, a fini quatrième, pestant contre des "conditions folles".

Son coéquipier, le Français Adrien Fourmaux, arrivé chez Hyundai l'an dernier, aurait pu être tout près de son compatriote et aîné Ogier s'il n'était pas sorti de la route par manque de visibilité.

"Je suis parti dans le fossé, sans savoir où j'étais", a confié le Nordiste de 29 ans, un ancien étudiant en médecine qui s'est consacré à fond à sa passion et a un profil prometteur.

Il ne pointe qu'à la sixième place du classement général.

Fourmaux et sa Hyundai i20 ont été coiffés au poteau par la Ford Puma de l'Irlandais Jon Armstrong, qui a brillé lors de la seconde spéciale, et s'est vu attribuer un temps forfaitaire car il n'avait pas franchi la ligne d'arrivée au moment du drapeau rouge.

Le rallye Monte-Carlo, créé en 1911, bénéficie d'un engouement populaire évident, des milliers de spectateurs se massent au bord des routes et Gap se transforme une semaine durant en grande "fan zone".

Mais la catégorie reine Rally1 du WRC est boudée par nombre de constructeurs.

Avec seulement huit voitures d'usine, cinq Toyota Yaris et trois Hyundai i20, et trois Ford Puma de l'écurie privée M-Sport, le cru 2026 devrait en toute logique encore départager les constructeurs japonais et sud-coréen.

