Rugby

Top 14 : Montpellier épuise le Stade Français et rejoint Toulouse en finale

Plus solide, plus froid et plus précis que le Stade Français, Montpellier a poursuivi sa magnifique saison en se qualifiant samedi 20 juin à Marseille pour la finale du Top 14, où il défiera Toulouse.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Après avoir dominé une demi-finale globalement maîtrisée, les Héraultais auront l'honneur de se mesurer aux Rouge et Noir, impressionnants vainqueurs du Racing 92 (71-17) vendredi 19 juin.

Montpellier disputera sa quatrième finale de Top 14, la première depuis son titre surprise de 2022. Il s'agira également d'un remake de la finale de 2011, remportée par Toulouse.

Portés par une dynamique remarquable, les Héraultais ont confirmé leur excellente forme en dominant des Parisiens souvent pénalisés et en difficulté dans les phases de conquête. Cette qualification récompense le spectaculaire redressement du club, qui avait frôlé la relégation il y a seulement deux ans.

Le travail de Caudullo récompensé

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Une grande partie du mérite revient au manager Joan Caudullo, qui a bâti cette saison un collectif particulièrement solide. Samedi 20 juin, ses joueurs ont rapidement étouffé leurs adversaires, lesquels n'ont plus marqué le moindre point après le premier quart d'heure.

Montpellier a pourtant dû composer avec une première période disputée. Après un échange de pénalités, Tom Banks a inscrit le premier essai du match sur une action initiée par Domingo Miotti (10-3, 11e).

Le Stade Français a immédiatement réagi grâce à deux essais de Tawera Kerr-Barlow puis de Peniasi Dakuwaqa (15-10, 15e). Deux pénalités supplémentaires de Miotti ont toutefois permis aux Héraultais de virer en tête à la pause (16-15).

Photo : AFP/VNA/CVN

Au retour des vestiaires, Montpellier a progressivement pris l'ascendant. Plus disciplinés et plus précis, les hommes de Caudullo ont profité des difficultés persistantes du Stade Français en touche pour creuser l'écart (22-15, 53e).

Malgré une frayeur lorsque l'arbitre a finalement refusé un essai de Joseph Marchant après arbitrage vidéo, les Montpelliérains ont conservé la maîtrise des débats. Dominateurs en mêlée, ils ont définitivement assuré leur succès grâce à une pénalité de Leo Coly (25-15, 72e).

Au coup de sifflet final, Montpellier pouvait savourer une qualification méritée et se tourner vers son immense défi : tenter de faire tomber Toulouse en finale.

AFP/VNA/CVN