Mondial-2026

Pays-Bas contre Suède, comme une affiche de Premier League

Après l'accroc japonais (2-2), les Pays-Bas de Virgil van Dijk sont déjà sous pression au moment d'affronter l'autre favori du groupe F, la Suède d'Alexander Isak et Viktor Gyökeres, un sommet aux faux airs de Premier League, samedi 20 juin (19h00 GMT) à Houston.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Les Néerlandais abordent le rendez-vous texan avec un petit point dans la besace, coupables d'avoir laissé filer leur avantage contre les "Samouraï bleus" à deux reprises, dont la dernière à la 88e minute de leur match d'ouverture du Mondial-2026.

À l'inverse, la Suède a fait exploser la Tunisie (5-1) et provoqué indirectement le renvoi de son entraîneur, Sabri Lamouchi.

"C'est un bon début pour nous, ça ne va pas plus loin", a temporisé le sélectionneur anglais des "Blagult" (bleu et jaune), Graham Potter. "Nous allons rencontrer ce week-end une autre grande équipe, l'une des favorites de la compétition, je dirais, quand on regarde les joueurs qu'ils ont, la qualité qu'ils ont. Donc ce sera un match difficile".

Sur le tableau, les Pays-Bas paraissent en effet plus armés du haut de leur 8e place au classement mondial (26 places plus haut que la Suède), portés par un effectif richement doté, biberonné à la Premier League.

8 "Anglais" sur 11 titulaires

Contre le Japon, huit des onze titulaires néerlandais étaient des joueurs évoluant dans le championnat d'Angleterre, considéré comme le plus compétitif au monde.

La défense, surtout, s'articulait autour du capitaine Virgil van Dijk (Liverpool), associé dans l'axe à Jan Paul van Hecke (qui vient de passer de Brighton à Tottenham) et épaulé, à gauche, par Micky van de Ven (Tottenham), devant le gardien Bart Verbruggen (Brighton).

Le seul "intrus", c'était le latéral droit de l'Inter Milan, Denzel Dumfries.

Cette arrière-garde au fort accent anglais a de fortes chances d'être reconduite contre la Suède, avec un duel alléchant attendu face à la paire d'attaquants Alexander Isak (Liverpool) et Viktor Gyökeres (Arsenal).

"On va jouer contre un attaquant que je connais très bien et un autre attaquant qui a fait une très, très bonne saison. Ce sera un match difficile mais quand le match arrivera, nous devrons être prêts", s'est projeté van Dijk dans la foulée du nul contre les Japonais.

"Qualités différentes"

Les deux avant-centres ont été associés contre la Tunisie et le plan a "très bien fonctionné", selon Isak. "Nous avons des qualités assez différentes, ce qui est très bénéfique pour l'équipe", a dit le buteur longiligne, revenu de blessure après une saison presque blanche en club.

"Je pense qu'ils se complètent très bien. Ils apportent des qualités différentes, des atouts différents", a également relevé Potter. "Individuellement, bien sûr, ce sont des super joueurs. Mais ensemble, ils peuvent être très dangereux".

Et l'ancien entraîneur de Brighton, Chelsea et West Ham d'assurer : "plus ils vont jouer, meilleurs ils seront".

Contre la Tunisie, Isak et Gyökeres ont marqué un but chacun. C'est le pressing du premier qui a permis au second de mettre le sien.

Van Dijk et ses coéquipiers vont donc devoir surveiller ce duo pétillant comme le lait sur le feu. Sinon, les "Oranje" risquent de se brûler les ailes et de quitter la compétition prématurément.

AFP/VNA/CVN