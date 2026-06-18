Top 14 : Billy Vunipola, l'homme fort de Montpellier

Leader rassurant et troisième ligne performant, Billy Vunipola, ex-international anglais des Saracens, s'est imposé comme l'homme fort de Montpellier, dont il sera la figure de proue pour la demi-finale du Top 14 face au Stade français samedi 20 juin à Marseille.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Icône du rugby anglais et du XV de la Rose (74 sélections), il avait débarqué dans l'Hérault à l'été 2024, au lendemain d'un barrage de maintien arraché sur le fil à Grenoble, au sein d'un club à la croisée des chemins.

Après 11 saisons aux Saracens, dominateur en Angleterre et en Europe, le puissant troisième ligne centre de 33 ans, né à Sydney et d'origine tongienne, avait besoin de changer d'air.

Mais "il n'est pas arrivé en se disant : +je vais me reposer à Montpellier, il fait beau, c'est au soleil+. Ce joueur, plein de charisme et d'humilité, est arrivé avec de réelles ambitions. Et il les transmet à l'ensemble du club, qu'il veut performant. Ça, c'est grand et impressionnant", souligne Fulgence Ouedraogo, ancien capitaine emblématique et actuel "ambassadeur" de Montpellier.

Entre le MHR, en quête d'un renouveau autour d'un staff à l'identité montpelliéraine, et Vunipola, au crépuscule de sa carrière, la greffe a pris dans une renaissance parallèle. L'un et l'autre retrouvent une seconde jeunesse, dans une saison marquée par une victoire en Challenge Cup et une première qualification pour la phase finale depuis le bouclier de Brennus de 2022.

Serment fédérateur

"Quand Bernard (Ndlr : Laporte, le directeur du rugby) l'a recruté, je me suis dit que ce n'était pas une retraite, mais je ne pensais pas voir le Billy que je voyais à la télé. Aujourd'hui, il a une dimension internationale et pourrait jouer pour l'Angleterre", assure le jeune manager Joan Caudullo, qui s'appuie sur le savoir-faire de ce monstre du rugby.

Dans la tourmente de l'automne, après un début de saison médiocre, Vunipola avait apporté un soutien de poids à un jeune staff ballotté. "On veut que personne ne perde son boulot", avait-il promis dans un serment fédérateur, suivi d'une série de 22 victoires en 25 matches, toutes compétitions confondues.

Signe d'une satisfaction partagée, il a alors prolongé jusqu'en juin 2027.

Photo : AFP/VNA/CVN

Trois Coupe d'Europe et cinq titres de champion d'Angleterre avec les Saracens ou une finale de Coupe du monde avec l'Angleterre n'ont pas rassasié ce mastodonte expérimenté. "Quand tu gagnes, tu as envie de gagner tout le temps. Ce mec-là a une soif de réussite", remarque Caudullo.

Massif (1,90 m, 130 kg), le troisième ligne anglais était taillé pour le Top 14 et ses bras de fer répétés.

Un joueur mythique

"Ce championnat l'avait toujours attiré. Mais c'est très, très rare d'avoir un joueur étranger qui s'adapte aussi facilement à notre championnat. C'est un joueur extrêmement intelligent et capable de tout faire. Il a une palette complète au poste de N.8", observe l'expérimenté talonneur de Montpellier Christopher Tolofua, qui avait passé deux ans (2017-2019) chez les "Sarries".

"S'il avait fait toute sa carrière en France, il y serait devenu un joueur mythique. Avec sa culture de la gagne, il nous tire vers le haut", insiste l'ancien Toulousain et Toulonnais.

Patron incontesté du vestiaire, Billy Vunipola affiche avant tout une véritable autorité dans le jeu, fruit d'une fraîcheur physique retrouvée. La saison passée, Joan Caudullo avait utilisé son maître à jouer envers et contre tout. Cette année, la dynamique des résultats lui a permis de gérer son numéro 8 au style énergivore, à l'impact dévastateur et l'implication incontestée.

"On l'avait fait enchaîner l'an passé parce qu'on en avait besoin, même quand il n'était pas bon, car il est important pour le groupe. Cette saison, on l'a bien managé. J'ai été content de lui filer cinq jours pour qu'il retourne en Angleterre et revienne frais", apprécie Joan Caudullo.

Et le technicien du MHR d'assurer : "On aura un grand Billy Vinipola sur cette fin de saison".

AFP/VNA/CVN