Top 14 : Le Racing 92, en spécialiste, s'offre le barrage à Pau

Le Racing 92, expert en barrage, a mis fin samedi 13 juin à la très belle saison de Pau en s'imposant 33-31 au stade du Hameau, jusque-là imprenable, validant son billet pour les demi-finales où il retrouvera Toulouse.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Depuis l'instauration des barrages en 2010, un tiers des équipes évoluant à l'extérieur (10 sur 30) se sont qualifiées pour les demi-finales.





Le club ciel et blanc, véritable spécialiste (13 présences à ce stade), l'avait déjà réalisé trois fois - à Toulouse en 2014, à Montpellier en 2017 et au Stade Français en 2023 - avant son succès au Hameau, contesté jusqu'au bout par des Béarnais valeureux qui n'avaient plus été au rendez-vous des phases finales depuis 26 ans.

A Marseille dans six jours, les Franciliens croiseront dans le dernier carré Toulouse, comme en 2023 au stade Anoeta de Saint-Sébastien qui avait vu les Rouge et Noir s'imposer sans contestation (41-14).

Le triple champion de France, bien que moins fringant ces dernières semaines, a bénéficié d'une semaine de repos qui pourrait s'avérer déterminante.

Mais il faudra qu'il soit prêt d'entrée face à l'équipe la plus efficace en début de match cette saison comme elle l'a encore démontrée ce samedi en marquant après 70 secondes par Léo Carbonneau après un off-load du saignant Vinaya Habosi qui a déclenché un surnombre petit côté.

Cette entame de feu a réveillé les Béarnais qui n'auront mis que huit minutes pour passer devant par une pénalité de Joe Simmonds d'abord, puis une penaltouche bien exploitée après deux pilonnages par Hugo Auradou (10-7, 10).

17-0 en huit minutes

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Par moments, le Hameau a revu les séquences du Racing tout en puissance observée il y a deux semaines au Stade Michelin de Clermont (41-13), avec Habosi en fer de lance, mais aussi quelques en-avants empêchant la continuité dans le jeu.

Pau, à l'image de sa saison, s'est montré clinique quand sa conquête tient la route, comme sur cette mêlée à 8 m de la ligne visiteuse conclue en première main par Joe Simmonds (31).

Mais le Racing a mieux fini le premier acte, provoquant deux fautes paloises, converties en points par Antoine Gibert (17-16). Il a manqué de refroidir complètement les Pyrénées, Sacha Zegueur interceptant une passe quasi-gagnante de Sam James vers Maxime Baudonne.

Les hommes de Patrice Collazo ont surtout mieux redémarré le deuxième acte, avec cette puissance qui les caractérise, en infligeant un 17-0 en huit minutes à des Palois alors sans munition ni répondant.

Le précis Antoine Gibert a d'abord mis les siens devant sur pénalité, puis Gaël Fickou a prêté main forte à ses avants (50) avant que Demba Bamba ne s'échappe plein champ et serve à hauteur le toujours bien placé Carbonneau pour l'essai du break (33-17, 53).

Enfin presque car le Hameau a grondé pour pousser ses favoris à la révolte et c'est le capitaine géorgien Beka Gorgadze, en force, qui a montré l'exemple (57), redonnant un espoir encore plus perceptible quand Lucas Rey a aplati une penaltouche dans une ambiance dingue (33-31, 72).

Mais la remontée s'est arrêtée net, les visiteurs retrouvant leur calme et jouant de leur expérience pour gérer la fin de match.

AFP/VNA/CVN