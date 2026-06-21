Mondial-2026 : la fusée Pays-Bas décolle à Houston contre la Suède

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|Le joueur des Pays-Bas, Brian Brobbey, marque le 1er but de son équipe lors de la victoire contre la Suède (5-1), dans le groupe F de la Coupe du monde, le 20 juin 2026 à Houston.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Ce carton permet aux Néerlandais (1ers, 4 points) d'évacuer la déception vécue contre le Japon (2-2) et de prendre la tête du groupe F devant des Suédois (2es, 3 pts) passés du statut d'ogre, contre la Tunisie (5-1), à celui de bête blessée, au Texas.
Les supporters de la sélection Oranje ont inondé les rues avec leur traditionnel défilé d'avant-match, puis les travées ensuite dans un stade plein à craquer (68.777 spectateurs recensés), noyant de leurs couleurs vives le petit contingent jaune suédois.
Sur le terrain, l'équipe de Ronald Koeman a prolongé cette outrageuse domination dans les toutes premières minutes avec un jeu emballant et tourné vers l'avant, comme une tornade locale.
Le sélectionneur n'avait opéré qu'un changement mais il a rapporté gros: Brobbey, choisi à la place de Crysencio Summerville, s'est offert un doublé express (5e, 17e) pour sa 14e sélection, lui qui n'avait marqué qu'une fois au niveau international.
Brobbey, maxi-efficacité
|Le joueur des Pays-Bas Cody Gakpo (numéro 11) célèbre son but, le 4e de son équipe, devant une tribune de fans néerlandais, lors de la victoire contre la Suède en Coupe du monde, le 20 juin 2026 à Houston.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Le puissant attaquant de Sunderland a été choisi pour sa capacité à user la défense, à remiser et à terminer les actions. Il a fait tout cela à la fois sur une ouverture du score 100% Premier League.
Le gardien Bart Verbruggen (Brighton) a dégagé vers Brobbey qui, en pivot, a remisé sur Tijjani Reijnders (Manchester City). Le milieu a lancé dans le couloir gauche Cody Gakpo (Liverpool), dont le centre a été coupé par le jeune buteur de 24 ans (5e, 1-0).
Sur le second, l'ex-joueur de l'Ajax Amsterdam s'est jeté pour couper un centre de Denzel Dumfries venu de l'autre côté (16e, 2-0).
Celui qui n'a même pas participé aux qualifications pour le Mondial-2026 s'est offert, dans la compétition-reine, le quatrième doublé le plus précoce de l'histoire, moins de 17 minutes après le coup d'envoi (seuls Lukas Podolski, Ronaldo le Brésilien et Gary Lineker ont fait mieux).
La pause fraîcheur a été accueillie par un concert de huées, au mitan de la première période, mais elle a fait énormément de bien aux Suédois.
Viktor Gyökeres, le N.9 d'Arsenal, a sonné la rébellion : il a délivré un bon centre (29e), chauffé les gants de Verbruggen sur une frappe (37e) puis un coup franc direct (45e+3). Son complice d'attaque, le remuant Yasin Ayari, s'est aussi essayé au tir (41e, 45e+5).
Gakpo partout
|Le joueur des Pays-Bas Memphis Depay à l'action lors de la victoire contre la Suède en Coupe du monde, le 20 juin à Houston.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Tous ces efforts ont failli payer sur un coup de casque gagnant de Gustaf Lagerbielke sur coup franc, mais un hors-jeu minime a privé le défenseur d'un joli but (44e).
Or, de l'autre côté de la mi-temps, Gakpo a surgi au second poteau pour exploiter un nouveau service de Dumfries (47e, 3-0), avant de s'offrir un doublé sur un enchaînement crochet, tir bien placé (54e, 4-0).
Le match était déjà plié mais la Suède n'a pas abdiqué.
A peine entré, Anthony Elanga a exploité une passe d'Alexander Isak en contre-attaque et trompé, enfin, Verbruggen (59e, 4-1). Le gardien a dû s'employer sur une belle frappe enroulée d'Isak, aussi (84e).
Summerville, auteur d'une belle entrée, a mis le but du K-O d'un tir depuis l'extérieur de la surface (89e, 5-1), prolongeant l'incroyable efficacité des attaquants néerlandais.
"Si vous regardez plus en détail les buts que nous avons marqués, cela va inspirer de la crainte à nos adversaires: la manière dont ces buts sont arrivés, en transition, avec beaucoup de vitesse et beaucoup de qualité, montre que nous pouvons être incroyablement dangereux", a déclaré Ronald Koeman en conférence d'après-match.
"Ils ont réussi à nous marquer cinq buts, évidemment, ce n'est pas génial. Mais on a toujours notre destin en mains et il faut essayer de rester positifs et de continuer, parce qu'un match énorme nous attend jeudi (contre le Japon, NDLR)", a réagi le capitaine suédois, Victor Lindelöf.
Les Pays-Bas affronteront eux la Tunisie, également le 25 juin (à 23h00 GMT).
AFP/VNA/CVN