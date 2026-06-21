Mondial-2026 : la fusée Pays-Bas décolle à Houston contre la Suède

La vague orange des Pays-Bas a emporté la Suède (5-1), dans les tribunes du Mondial-2026 et sur le terrain grâce à Brian Brobbey et Cody Gakpo, dynamiteurs en chef qui ont mis leur équipe sur orbite avec un doublé chacun, samedi 20 juin à Houston.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Ce carton permet aux Néerlandais (1ers, 4 points) d'évacuer la déception vécue contre le Japon (2-2) et de prendre la tête du groupe F devant des Suédois (2es, 3 pts) passés du statut d'ogre, contre la Tunisie (5-1), à celui de bête blessée, au Texas.

Les supporters de la sélection Oranje ont inondé les rues avec leur traditionnel défilé d'avant-match, puis les travées ensuite dans un stade plein à craquer (68.777 spectateurs recensés), noyant de leurs couleurs vives le petit contingent jaune suédois.

Sur le terrain, l'équipe de Ronald Koeman a prolongé cette outrageuse domination dans les toutes premières minutes avec un jeu emballant et tourné vers l'avant, comme une tornade locale.

Le sélectionneur n'avait opéré qu'un changement mais il a rapporté gros: Brobbey, choisi à la place de Crysencio Summerville, s'est offert un doublé express (5e, 17e) pour sa 14e sélection, lui qui n'avait marqué qu'une fois au niveau international.

Brobbey, maxi-efficacité

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Le puissant attaquant de Sunderland a été choisi pour sa capacité à user la défense, à remiser et à terminer les actions. Il a fait tout cela à la fois sur une ouverture du score 100% Premier League.

Le gardien Bart Verbruggen (Brighton) a dégagé vers Brobbey qui, en pivot, a remisé sur Tijjani Reijnders (Manchester City). Le milieu a lancé dans le couloir gauche Cody Gakpo (Liverpool), dont le centre a été coupé par le jeune buteur de 24 ans (5e, 1-0).

Sur le second, l'ex-joueur de l'Ajax Amsterdam s'est jeté pour couper un centre de Denzel Dumfries venu de l'autre côté (16e, 2-0).

Celui qui n'a même pas participé aux qualifications pour le Mondial-2026 s'est offert, dans la compétition-reine, le quatrième doublé le plus précoce de l'histoire, moins de 17 minutes après le coup d'envoi (seuls Lukas Podolski, Ronaldo le Brésilien et Gary Lineker ont fait mieux).

La pause fraîcheur a été accueillie par un concert de huées, au mitan de la première période, mais elle a fait énormément de bien aux Suédois.

Viktor Gyökeres, le N.9 d'Arsenal, a sonné la rébellion : il a délivré un bon centre (29e), chauffé les gants de Verbruggen sur une frappe (37e) puis un coup franc direct (45e+3). Son complice d'attaque, le remuant Yasin Ayari, s'est aussi essayé au tir (41e, 45e+5).

Gakpo partout

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Tous ces efforts ont failli payer sur un coup de casque gagnant de Gustaf Lagerbielke sur coup franc, mais un hors-jeu minime a privé le défenseur d'un joli but (44e).

Or, de l'autre côté de la mi-temps, Gakpo a surgi au second poteau pour exploiter un nouveau service de Dumfries (47e, 3-0), avant de s'offrir un doublé sur un enchaînement crochet, tir bien placé (54e, 4-0).

Le match était déjà plié mais la Suède n'a pas abdiqué.

A peine entré, Anthony Elanga a exploité une passe d'Alexander Isak en contre-attaque et trompé, enfin, Verbruggen (59e, 4-1). Le gardien a dû s'employer sur une belle frappe enroulée d'Isak, aussi (84e).

Summerville, auteur d'une belle entrée, a mis le but du K-O d'un tir depuis l'extérieur de la surface (89e, 5-1), prolongeant l'incroyable efficacité des attaquants néerlandais.

"Si vous regardez plus en détail les buts que nous avons marqués, cela va inspirer de la crainte à nos adversaires: la manière dont ces buts sont arrivés, en transition, avec beaucoup de vitesse et beaucoup de qualité, montre que nous pouvons être incroyablement dangereux", a déclaré Ronald Koeman en conférence d'après-match.

"Ils ont réussi à nous marquer cinq buts, évidemment, ce n'est pas génial. Mais on a toujours notre destin en mains et il faut essayer de rester positifs et de continuer, parce qu'un match énorme nous attend jeudi (contre le Japon, NDLR)", a réagi le capitaine suédois, Victor Lindelöf.

Les Pays-Bas affronteront eux la Tunisie, également le 25 juin (à 23h00 GMT).

AFP/VNA/CVN