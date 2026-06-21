Tour de Suisse : d'un souffle, Pogacar coiffe Van der Poel sur le chrono

Loin des pavés qui ont accueilli leurs plus retentissants duels, Tadej Pogacar a remporté d'un souffle samedi 20 juin le contre-la-montre du Tour de Suisse devant Mathieu van der Poel, confortant son maillot jaune de leader à la veille de l'arrivée.

>> Mondial-2026 : la Suisse se réveille sur la fin et écrase la Bosnie 4-1

>> Tour de Suisse : Narvaez sous l'orage

Photo : AFP/VNA/CVN

Après 23,7 km d'un parcours quasiment plat autour d'Aarburg, sous un soleil brûlant, l'ogre slovène a chipé la victoire pour moins de 40 centièmes au Néerlandais, de retour à la compétition deux mois après sa quatrième place à Paris-Roubaix.

"J'avais de bonnes jambes mais honnêtement, je ne savais pas que je me battais pour la victoire. Je voulais juste tout donner", a-t-il raconté au micro de la RTS.

Le champion du monde décroche une onzième victoire en quinze jours de course cette saison, après avoir assommé l'épreuve dès la première étape mercredi 17 juin au bout de 72 km d'une échappée solitaire.

En quête d'un cinquième Tour de France, Pogacar peaufine idéalement sa préparation en variant les efforts, face à une concurrence certes peu fournie en purs spécialistes de l'exercice solitaire.

Parti en dernier, privé de repère après avoir signé le meilleur temps intermédiaire, le leader d'UAE a bien failli céder face au surpuissant roi du cyclocross, dont la forme suscitait pourtant des interrogations.

Pogacar frappe encore et se tourne vers le défi final

Largué à 13 minutes du Slovène sur la première étape, Mathieu van der Poel s'était déjà montré plus en jambes vendredi (5e), et a confirmé samedi 20 juin sa forme ascendante en vue du Tour de France.

Plus affûté que lors de sa victoire début mai au Tour de Romandie, Pogacar pourra lui se tester dimanche sur de longs efforts avec l'étape reine autour de Villars-sur-Ollon, la dernière de l'épreuve.

Il compte 4 minutes et 22 secondes d'avance sur son dauphin, l'Équatorien Richard Carapaz.

"C'est une des plus grosses étapes de montagne qu'on ait jamais eues", a-t-il constaté. "Je crois que ça va être brutal, complètement différent de ce qu'on a eu ces derniers jours".

Et ses ambitions ? "Je suis content de prendre la deuxième victoire (de la semaine) et demain, pour le dernier jour, on va essayer d'en décrocher une autre".

Dans le duel à distance qu'il livre à son grand rival Jonas Vingegaard, récent vainqueur du Giro, il reviendrait à hauteur avec un douzième succès cette saison.

AFP/VNA/CVN