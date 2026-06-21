ATP 500 de Halle : Affaibli par la chaleur, Zverev cède face à Fritz en demies

L'Allemand Alexander Zverev, N.3 mondial et récent vainqueur de Roland-Garros, s'est incliné samedi 20 juin contre sa bête noire, l'Américain Taylor Fritz (9 e ), en demi-finales du tournoi ATP 500 de Halle (Allemagne) sur gazon, en trois sets 6-7 (5/7), 6-4, 7-5.

>> ATP 500 de Doha : Fils bute en finale sur un Alcaraz injouable

>> Tennis : Swiatek se fait peur à Rome, De Minaur prend la porte

Photo : AFP/VNA/CVN

Finaliste la semaine dernière sur le gazon de Stuttgart, Taylor Fritz visera dimanche un onzième titre sur le circuit, le sixième sur cette surface, contre son compatriote américain Frances Tiafoe (26e).

Pour leur quinzième confrontation samedi 20 juin, Fritz a confirmé qu'il avait l'ascendant sur Zverev, puisqu'il mène désormais 10 à 5 et qu'il a remporté les sept dernières rencontres, dont les trois dernières sur gazon - un 8e de finale à Wimbledon en 2024, une finale à Stuttgart en 2025 et cette demie à Halle.

Après avoir pris le meilleur départ en breakant pour mener 3-1, Zverev a connu un énorme passage à vide, et a dû s'arrêter à 4-3, 40-40 pour Fritz, quittant le court pour un temps mort médical.

De retour après quelques minutes d'interruption, Zverev a trouvé l'énergie pour remporter la première manche au tie-break.

Emprunté et amoindri par la chaleur, il a cédé son service en fin de second set, pour offrir l'occasion à Fritz de servir pour égaliser à une manche partout, saisie par l'Américain, spécialiste du gazon et demi-finaliste sortant à Wimbledon.

Le scénario s'est répété dans la manche décisive, Fritz prenant l'engagement de Zverev pour conclure avant le jeu décisif, sur un volée de coup droit dans le filet de l'Allemand, après plus de deux heures et demie de bataille (2h39).

Le Californien de 28 ans disputera dimanche la 22e finale ATP de sa carrière, la troisième cette saison, lui qui court après un premier titre en 2026, face à son compatriote Frances Tiafoe.

Le 26e joueur mondial a écarté en début de soirée 6-1, 6-3 l'Allemand Daniel Altmaier (81e), bénéficiaire d'une invitation des organisateurs du tournoi.

Vainqueur de trois titres sur le circuit ATP (Delray Beach sur dur, Houston sur terre battue et Stuttgart sur gazon), "Big Foe" avait sauvé trois balles de match vendredi en quarts de finale contre le Canadien Felix Auger-Aliassime (4e).

Il disputera dimanche sa douzième finale à 28 ans, contre un adversaire qu'il n'a battu qu'une fois sur le circuit (en 2016) pour sept défaites.

AFP/VNA/CVN